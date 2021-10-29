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В Украине производство стали в этом году выросло на 5,5%

В Украине производство стали в этом году выросло на 5,5%

За январь-октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство чугуна в Украине увеличилось на 5,0%, стали – на 5,5%, металлопроката – на 5,4%.

Об этом сообщает объединение предприятий «Укрметаллургпром».

Согласно данным ОП «Укрметаллургпром», за январь-октябрь 2021 года в Украине было произведено 17,72 млн тонн чугуна (на 5,0% больше, чем за аналогичный период 2020 года); 17,90 млн тонн стали (на 5,5% больше); 15,99 млн тонн металлопроката (на 5,4% больше).

По состоянию на 10 ноября 2021 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находилось: 18 из 21 доменных печей, 7 из 8 мартеновских печей, 12 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 16 из 17 машин непрерывного литья заготовки.

Обеспечение предприятий железорудным сырьем (ЖРС) в январе-октябре 2021 года осуществлялось в соответствии с потребностью металлургического производства. Импорта ЖРС не было. Экспорт железорудного сырья за указанный период составил 36,71 млн тонн (на 4,6% меньше, чем за январь-октябрь 2020 года).


Инфографика: Укрметаллургпром

За 10 месяцев 2021 года на украинские коксохимические предприятия было поставлено 10,66 млн тонн углей для коксования (на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 года), из которых 3,0 млн тонн – украинского происхождения и 7,66 млн тонн – импортного.

Общий объем кокса, который закупили украинские металлурги за указанный период, составляет 6,975 млн тонн (на 3,6% больше, чем за январь-октябрь 2020 года): 6,565 млн тонн украинского происхождения; 0,41 млн тонн – импортного.

Также за десять месяцев 2021 года было заготовлено 3,22 млн тонн металлолома (на 135,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года). Экспорт металлолома за указанный период составил 504 тыс. тонн (в 15,8 раза больше).

За январь-октябрь 2021 года отечественная металлургия потребила около 1,59 млрд кубометров природного газа (на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года) и 9,50 млрд кВт-ч электроэнергии (на 4,4% больше).

Как сообщал Укринформ, согласно данным ОП «Укрметаллургпром», за 2020 год по сравнению с 2019 годом производство чугуна в Украине увеличилось на 0,7% (до 18,59 млн тонн); металлопроката – на 1,2% (до 18,43 млн тонн); производство стали уменьшилось на 1,1%, до 20,62 млн тонн.

По материалам Укринформ
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