Twitter создал отдел по разработкам в сфере блокчейна, криптовалют и DeFi

Социальная платформа Twitter открыла отдел для разработки решений в области блокчейна, криптовалют, децентрализованных приложений и DeFi.
Сформированное подразделение будет заниматься интеграцией с Web 3.0 и взаимодействием с инициативой BlueSky, нацеленной на децентрализацию социальных сетей, сообщает глава Twitter Crypto Тэсс Ринеарсон.
«Я рада сообщить, что присоединилась к Twitter, чтобы возглавить новую команду, сфокусированную на криптографии, блокчейнах и других децентрализованных технологиях, включая криптовалюты и не только», — написала она.
Ранее Тесс Ринеарсон участвовала в разработке протокола Tendermint Core, а также участвовала в проектах Chain.com и Cosmos.
Первоочередными задачами подразделения станут платежи в крипте, способы заработка криптовалюты создателями контента и децентрализация сети.
Ранее Twitter уже разрешил принимать донаты у Bitcoin и анонсировал NFT-идентификацию. По словам Ринеарсон, Twitter Crypto изучит, что еще можно сделать в этом направлении.
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