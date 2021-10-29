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Twitter создал отдел по разработкам в сфере блокчейна, криптовалют и DeFi

Twitter создал отдел по разработкам в сфере блокчейна, криптовалют и DeFi

Социальная платформа Twitter открыла отдел для разработки решений в области блокчейна, криптовалют, децентрализованных приложений и DeFi.

Сформированное подразделение будет заниматься интеграцией с Web 3.0 и взаимодействием с инициативой BlueSky, нацеленной на децентрализацию социальных сетей, сообщает глава Twitter Crypto Тэсс Ринеарсон.

«Я рада сообщить, что присоединилась к Twitter, чтобы возглавить новую команду, сфокусированную на криптографии, блокчейнах и других децентрализованных технологиях, включая криптовалюты и не только», — написала она.

Ранее Тесс Ринеарсон участвовала в разработке протокола Tendermint Core, а также участвовала в проектах Chain.com и Cosmos.

Первоочередными задачами подразделения станут платежи в крипте, способы заработка криптовалюты создателями контента и децентрализация сети.

Ранее Twitter уже разрешил принимать донаты у Bitcoin и анонсировал NFT-идентификацию. По словам Ринеарсон, Twitter Crypto изучит, что еще можно сделать в этом направлении.

По материалам The page
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