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Зеленский подписал закон об энергоэффективности: что изменится для потребителей

Зеленский подписал закон об энергоэффективности: что изменится для потребителей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины «Об энергетической эффективности», принятый Парламентом 21 октября этого года. Основная цель закона – создание новых рамочных условий для стимулирования энергоэффективности во всех секторах экономики.

Finance.ua передает детали закона.

Закон закладывает фундамент для финансирования государственных программ энергоэффективности. Так, заключительными положениями закона указано:

  • ежегодно предусматривать в проекте закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год расходы на программы по повышению энергоэффективности не менее 1% расходной части бюджета;
  • поручение Правительству разработать и утвердить государственные целевые программы энергетической модернизации жилого фонда, предприятий-производителей тепловой энергии, предприятий водоснабжения и водоотвода.

«Таким образом, это будет способствовать решению вопроса финансирования государственных программ энергоэффективности», – прокомментировал глава Госэнергоэффективности Валерий Безус.

Госэнергоэффективности уже разработан проект решения о продлении Государственной программы энергоэффективности до 2027 года. Соответствующий проект постановления внесен в правительство.

Программа предусматривает расширенный спектр мер, а именно – поддержку повышения энергоэффективности не только частных домохозяйств, но и систем централизованного снабжения тепловой энергии, питьевой воды и водоотвода. Это позволит уменьшить использование электроэнергии и тепловой энергии, а также ежегодные потери питьевой воды.

Закон также устраняет технические преграды, которые затрудняли заключение ЭСКО-договоров, и придает полноценный характер развитию энергосервиса. Этот механизм привлекает частные инвестиции в модернизацию бюджетных учреждений. Средняя годовая экономия по реализованным ЭСКО-проектам составляет 35%.

Среди весомых положений закона также:

  • квитанции на оплату услуг по распределению природного газа будут содержать в том числе информацию об энергоэффективных мероприятиях;
  • крупные предприятия обязаны раз в 4 года проводить энергоаудит, если не введена сертифицированная система энергетического или экологического менеджмента. Это будет способствовать оптимизации затрат на энергопотребление;
  • органы государственной власти и местного самоуправления должны покупать оборудование с высоким классом энергоэффективности. Использование именно такого оборудования позволит в дальнейшем сэкономить больше средств, чем закупка неэнергоэффективной техники.
По материалам Finance.UA
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