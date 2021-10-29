Зеленский подписал закон об энергоэффективности: что изменится для потребителей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины «Об энергетической эффективности», принятый Парламентом 21 октября этого года. Основная цель закона – создание новых рамочных условий для стимулирования энергоэффективности во всех секторах экономики.
Finance.ua передает детали закона.
Закон закладывает фундамент для финансирования государственных программ энергоэффективности. Так, заключительными положениями закона указано:
«Таким образом, это будет способствовать решению вопроса финансирования государственных программ энергоэффективности», – прокомментировал глава Госэнергоэффективности Валерий Безус.
Госэнергоэффективности уже разработан проект решения о продлении Государственной программы энергоэффективности до 2027 года. Соответствующий проект постановления внесен в правительство.
Программа предусматривает расширенный спектр мер, а именно – поддержку повышения энергоэффективности не только частных домохозяйств, но и систем централизованного снабжения тепловой энергии, питьевой воды и водоотвода. Это позволит уменьшить использование электроэнергии и тепловой энергии, а также ежегодные потери питьевой воды.
Закон также устраняет технические преграды, которые затрудняли заключение ЭСКО-договоров, и придает полноценный характер развитию энергосервиса. Этот механизм привлекает частные инвестиции в модернизацию бюджетных учреждений. Средняя годовая экономия по реализованным ЭСКО-проектам составляет 35%.
Среди весомых положений закона также:
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