36% украинцев оценивают свой уровень дохода как низкий (опрос)

Для 55% опрошенных украинцев основной источник дохода — зарплата, для 30% – пенсия, свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий (36%) или ниже среднего (36%).

Об этом свидетельствуют результаты опрома, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Еще 13% опрошенных получают доход от бизнеса, 6% – социальные выплаты.

В то же время свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий (36%) или ниже среднего (36%). Как средний — 31%. При этом всего 8% оценили свой доход выше среднего или высокий.



Инфографика: «Рейтинг»

«Четверть отметили, что их удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тысяч гривен. В то же время столько же (22%) ответили, что нуждаются в доходе более 30 тысяч в месяц.

Остальные озвучили промежуточные суммы: 14% – назвали 11−15 тысяч, 18% – 16−20 тысяч, 8% – 21−25 тысяч, 11% – 26−30 тысяч. Чем ниже доход, тем меньшую сумму называют желаемой", — заявляют социологи.

Они добавляют, что заметно меньше желаемый доход у женщин. В частности, самые низкие запросы у старших женщин — из них большинство устроила бы сумма до 10 тысяч. Самые высокие запросы к заработку у мужчин среднего и младшего возраста, а также жителей столицы.

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