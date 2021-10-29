0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0

36% украинцев оценивают свой уровень дохода как низкий (опрос)

36% украинцев оценивают свой уровень дохода как низкий (опрос)

Для 55% опрошенных украинцев основной источник дохода — зарплата, для 30% – пенсия, свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий (36%) или ниже среднего (36%).

Об этом свидетельствуют результаты опрома, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Еще 13% опрошенных получают доход от бизнеса, 6% – социальные выплаты.

В то же время свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий (36%) или ниже среднего (36%). Как средний — 31%. При этом всего 8% оценили свой доход выше среднего или высокий.


Инфографика: «Рейтинг»

«Четверть отметили, что их удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тысяч гривен. В то же время столько же (22%) ответили, что нуждаются в доходе более 30 тысяч в месяц.

Остальные озвучили промежуточные суммы: 14% – назвали 11−15 тысяч, 18% – 16−20 тысяч, 8% – 21−25 тысяч, 11% – 26−30 тысяч. Чем ниже доход, тем меньшую сумму называют желаемой", — заявляют социологи.

Они добавляют, что заметно меньше желаемый доход у женщин. В частности, самые низкие запросы у старших женщин — из них большинство устроила бы сумма до 10 тысяч. Самые высокие запросы к заработку у мужчин среднего и младшего возраста, а также жителей столицы.

Справка Finance.ua:

  • на конференции Жить на проценты эксперты рассказали, сколько денег нужно хранить наличными и в каких валютах;
  • по мнению инвестиционного консультанта Василия Матия, прежде чем начать инвестировать, нужно сначала понимать, для чего вы инвестируете: ваши финансовые цели, понимание горизонта планирования, сколько времени нужно. Важно также осознавать подверженность рискам.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.

Сравнить и заказать кредит

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.