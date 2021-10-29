Xiaomi представила набор расширения к стилусу для планшетов

Компания Xiaomi представила новый аксессуар для планшетов Mi Tablet 5-го поколения — специальный набор наконечников для стилуса с магнитным креплением и беспроводным подключением. Он позволяет расширить возможности аксессуара при работе с рукописным текстом.
По заверению Xiaomi, стилус различает до 4096 степеней нажатия и работает с частотой опроса 240 Гц. В новинке предусмотрена функция беспроводной зарядки, а для крепления аксессуара к корпусу планшета используется интегрированный магнит.
Фото: 4pda.to
Согласно спецификации, всего 60 секунд зарядки устройству достаточно для 20 минут непрерывного письма. После 18 минут «раскачки» стилус можно использовать в течение 8 часов. На его корпусе предусмотрены аппаратные клавиши для быстрого запуска приложения «Заметки» и переключения размера и цвета виртуальной кисти.
Стоимость набора наконечников в Китае составляет $7,5 за 4 штуки в комплекте.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Патрульные полицейские будут контролировать техническое состояние автомобилей на дорогахВчера, 09:30 - 2432 11
СМИ стало известно, какой банк хочет купить УкрпочтаВчера, 12:01 - 3512 5
Налогообложение миллиардеров принесет в госбюджет США значительные поступленияВчера, 00:24 - 848 5
До нового года стоимость интернета может возрасти на 20% — ИнАУВчера, 15:01 - 799 4
YouTube сделает счетчик «дизлайков» невидимым для пользователейВчера, 13:36 - 405 4
СМИ стало известно, какой банк хочет купить УкрпочтаВчера, 12:01 - 3512 5
Патрульные полицейские будут контролировать техническое состояние автомобилей на дорогахВчера, 09:30 - 2432 11
В Украине заработает новая платежная системаВчера, 11:41 - 1735
Средняя зарплата в Украине в октябре (исследование)Вчера, 09:02 - 1613 1
Нафтогаз развеял мифы о выплате субсидийВчера, 13:01 - 1541
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 544 1
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2255 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 975
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1132
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4723 4