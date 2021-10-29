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Xiaomi представила набор расширения к стилусу для планшетов

Xiaomi представила набор расширения к стилусу для планшетов

Компания Xiaomi представила новый аксессуар для планшетов Mi Tablet 5-го поколения — специальный набор наконечников для стилуса с магнитным креплением и беспроводным подключением. Он позволяет расширить возможности аксессуара при работе с рукописным текстом.

По заверению Xiaomi, стилус различает до 4096 степеней нажатия и работает с частотой опроса 240 Гц. В новинке предусмотрена функция беспроводной зарядки, а для крепления аксессуара к корпусу планшета используется интегрированный магнит.


Фото: 4pda.to

Согласно спецификации, всего 60 секунд зарядки устройству достаточно для 20 минут непрерывного письма. После 18 минут «раскачки» стилус можно использовать в течение 8 часов. На его корпусе предусмотрены аппаратные клавиши для быстрого запуска приложения «Заметки» и переключения размера и цвета виртуальной кисти.

Стоимость набора наконечников в Китае составляет $7,5 за 4 штуки в комплекте.

По материалам 4PDA
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