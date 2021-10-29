ПУМБ согласовал условия покупки АО «»Идея Банк»

Первый украинский международный банк достиг договоренности с польской финансовой группой Getin Holding S.A. по ключевым условиям приобретения полного пакета акций АО «Идея Банк».
Об этом сообщает пресс-служба ПУМБ.
Сделку планируется завершить до конца 1 квартала 2022 года после получения разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета. В ПУМБ считают, что покупка АО «Идея Банк» поспособствует развитию розничного бизнеса и корпоративного бизнеса в малом и микро-сегменте.
«Наша цель — синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это надежность ПУМБ, подтвержденная результатами стресс-тестирования НБУ, качество сервиса и экспертиза в работе с высокодоходными сегментами рынка. С другой стороны, высокий уровень компетенции „Идея Банк“ в розничном кредитовании, сформированная ресурсная база, опыт разработки собственной цифровой платформы О. Банк», — прокомментировал Сергей Черненко, глава правления ПУМБ.
Он отметил, что после завершения сделки АО «Идея Банк» войдет в состав Банковской группы ПАО «ПУМБ» в качестве отдельной юридической структуры, без кадровых ротаций и продолжит обслуживать клиентов под брендом «Идея Банк» в обычном режиме. Интеграции будет проходить поэтапно в течении 3−5 лет.
Напомним, ПУМБ — крупнейший украинский универсальный банк с частным капиталом. Он входит в инвестиционную группу компаний SCM, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
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