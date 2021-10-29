Китайский застройщик Evergrande в последний момент снова избежал дефолта

Столкнувшийся с долговыми проблемами китайский застройщик China Evergrande Group в последнюю минуту избежал дефолта в третий раз за последний месяц.
Об этом пишет Reuters.
Долги застройщика превышают $300 млрд.
Китайское медиа Cailianshe сообщило, что несколько держателей облигаций получили процентные платежи по трем траншам облигаций на $148 млн. Выплаты были осуществлены в среду — в последний день, когда можно было избежать дефолта.
Дефолт усугубил бы долговые проблемы застройщика.
Несмотря на то, что девелоперу вновь удалось избежать дефолта, проблемы в сфере китайской недвижимости остаются.
Ранее сообщалось, что Evergrande начал распродажу бизнес-джетов, чтобы расплатиться с долгами. Также он продал часть акций медиакомпании.
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