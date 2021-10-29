Китайский застройщик Evergrande в последний момент снова избежал дефолта

Столкнувшийся с долговыми проблемами китайский застройщик China Evergrande Group в последнюю минуту избежал дефолта в третий раз за последний месяц.

Об этом пишет Reuters.

Долги застройщика превышают $300 млрд.

Китайское медиа Cailianshe сообщило, что несколько держателей облигаций получили процентные платежи по трем траншам облигаций на $148 млн. Выплаты были осуществлены в среду — в последний день, когда можно было избежать дефолта.

Дефолт усугубил бы долговые проблемы застройщика.

Несмотря на то, что девелоперу вновь удалось избежать дефолта, проблемы в сфере китайской недвижимости остаются.

Ранее сообщалось, что Evergrande начал распродажу бизнес-джетов, чтобы расплатиться с долгами. Также он продал часть акций медиакомпании.