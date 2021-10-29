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Пик роста потребительских цен в 2021 году пройден, – НБУ

Пик роста потребительских цен в 2021 году пройден, – НБУ

По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен в 2021 году пройден. В дальнейшем инфляция будет снижаться.

Об этом сообщили в Нацбанке.

«Октябрьский макропрогноз НБУ предполагает достижение инфляцией однозначного уровня по итогам 2021 года и целевого уровня 5% в конце 2022 года. Как и ранее, Национальный банк оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции как смещенный вверх, особенно на среднесрочном горизонте», — отмечается в сообщении.

В комментарии регулятора говорится о том, что фактическая потребительская инфляция ожидаемо замедлилась, однако была несколько выше прогноза. Это прежде всего связано с более существенными вторичными эффектами от подорожания энергоресурсов.

Что происходило с ценами в октябре:

  • повышались темпы роста цен на обработанные непродовольственные товары (до 13,2% г/г). Ускорилось подорожание макаронных изделий, хлебопекарной и молочной продукции;
  • быстрее росли цены на крупы, в том числе из-за торговых ограничений, введенных Россией. В то же время стремительно замедлились темпы роста цен на подсолнечное масло благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения и начала переработки нового урожая;
  • ускорились также темпы роста стоимости услуг (до 9,6% г/г). Из-за повышения производственных затрат бизнеса быстрее дорожали услуги заведений быстрого питания, ресторанов, страхования автомобилей, парикмахерских, салонов красоты, заведений культуры и отдыха;
  • незначительно подорожали и непродовольственные товары (на 1,5% г/г). Ускорились темпы роста цен на фармацевтическую продукцию и на товары для личного ухода;
  • в то же время углубилось падение цен на автомобили, а также на одежду и обувь вследствие укрепления гривны.
По материалам Finance.UA
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