Пик роста потребительских цен в 2021 году пройден, – НБУ

По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен в 2021 году пройден. В дальнейшем инфляция будет снижаться.
Об этом сообщили в Нацбанке.
«Октябрьский макропрогноз НБУ предполагает достижение инфляцией однозначного уровня по итогам 2021 года и целевого уровня 5% в конце 2022 года. Как и ранее, Национальный банк оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции как смещенный вверх, особенно на среднесрочном горизонте», — отмечается в сообщении.
В комментарии регулятора говорится о том, что фактическая потребительская инфляция ожидаемо замедлилась, однако была несколько выше прогноза. Это прежде всего связано с более существенными вторичными эффектами от подорожания энергоресурсов.
Что происходило с ценами в октябре:
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