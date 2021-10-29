Патрульные полицейские будут контролировать техническое состояние автомобилей на дорогах

С 12 ноября патрульные полицейские во всех областях Украины начнут использовать специализированные автомобили — мобильные диагностические станции. Как узнал Finance.ua, они предназначены для контроля технического состояния транспортных средств.

«Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, которые соответствуют государственным стандартам», — написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:

проводить замеры параметров света фар транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

проводить анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

проводить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

проводить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

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Такими станциями уже оснастили каждое подразделение патрульной полиции, в каждой области.



Фото: facebook.com/Bilosh

Транспорт, который будет проверяться:

грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

автобусы;

автомобили такси;

автомобили, которые перевозят опасный груз;

отдельные специализированные ТС.

легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

Проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта.



Фото: facebook.com/Bilosh

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