Патрульные полицейские будут контролировать техническое состояние автомобилей на дорогах

С 12 ноября патрульные полицейские во всех областях Украины начнут использовать специализированные автомобили — мобильные диагностические станции. Как узнал Finance.ua, они предназначены для контроля технического состояния транспортных средств.
«Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, которые соответствуют государственным стандартам», — написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:
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Такими станциями уже оснастили каждое подразделение патрульной полиции, в каждой области.
Фото: facebook.com/Bilosh
Транспорт, который будет проверяться:
Проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта.
Фото: facebook.com/Bilosh
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