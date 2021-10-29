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Компьютер Apple-1 ушел с молотка за $400 тысяч

Компьютер Apple-1 ушел с молотка за $400 тысяч

Один из 200 компьютеров модели Apple-1 продали на аукционе в Калифорнии за 400 тысяч долларов.

Об этом в среду, 10 ноября, сообщило агентство France-Presse.

Отмечается, что компьютеры указанной модели в 1976 году лично собирали основатели Apple Стив Возняк и Стив Джобс. На данный момент продано 175 экземпляров Apple-1. Всего в мире около 20 единиц техники сохранились в рабочем состоянии.

На сайте аукциона указано, что системный блок выполнен из древесины акации коа, которая растет на Гавайях. К нему прилагались монитор Panasonic 1986 года выпуска, руководство для пользователя и программное обеспечение Apple на двух кассетах.

Лот побывал в собственности двух человек. Его первым владельцем был американский профессор, который за 650 долларов в 1977 году продал компьютер одному из своих студентов.

Агентство отмечает, что эта цена за компьютер не является рекордной. В 2014 году рабочий Apple-1 ушел с молотка за 905 тысяч долларов.


Фото: France-Presse

По материалам Корреспондент.net
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