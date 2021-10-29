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Каким будет курс доллара в ноябре: прогноз аналитиков

Каким будет курс доллара в ноябре: прогноз аналитиков

Курс доллара в ноябре будет колебаться в диапазоне 26−27 гривен. Причем этот коридор вполне может продержаться и до конца года, пишет РБК.

Нынешнее укрепление гривны связано с тем, что компания «Укрэнерго» выпустила еврооблигации, чтобы погасить задолженность перед производителями «зеленой» энергетики. Но как только они получат эти средства, то начнут скупать доллары для расчетов с кредиторами.

«Эти покупки могут сдвинуть курс в обратную сторону. Затем может подключиться покупка природного газа и удобрений на следующий сезон. Карантин также может оказывать давление на гривну», — считает трейдер группы ICU Виталий Сивач.

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По его мнению, все эти факторы могут сдвинуть курс с текущих 26 до 28,50 гривен/доллар в течение 2−3 месяцев. Он также прогнозирует, что в ноябре гривна останется в коридоре 26,50−27 гривен/доллар.

«Возможно, этот коридор будет держаться до конца года», — добавил Сивач.

В то же время ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринной не исключает, что минимумы по курсу протестируют уровень в 26 гривен/доллар. А если Нацбанк позволит, то курс может опуститься до 25,90 гривен/доллар.

Курс в ноябре, по мнению Куринного, будет в коридоре 26−26,30 гривен/доллар.

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По материалам РБК-Украина
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