Средняя зарплата в Украине в октябре (исследование)

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у специалистов кадрового портала grc.ua, что в октябре максимальный рост по количеству вакансий показали такие категории: «Продажи» (+0,7%), «Медицина, фармацевтика» (+0,7%), «Административный персонал» (+0,3%) и «Транспорт, логистика» (+0,3%).
Также вырос спрос на специалистов из категории «Производство, сельское хозяйство», «Безопасность», «Рабочий персонал» и «Закупки». Интересно, что сфера ІТ в октябре не показала роста по количеству вакансий.
Кроме того, по сравнению с сентябрем не изменилось количество вакансий для специалистов категорий «Наука, образование», «Домашний персонал», «Высший менеджмент», «Инсталляция и сервис» из индустрии красоты и спорта и из сферы добычи сырья.
Зарплата:
Инфографика: grc.ua
Кому предлагали самые большие зарплаты:
Минимальный оклад – работникам сферы гостеприимства и общественного питания (12,8 тыс. грн), специалистам из категории «Административный персонал» (12 тыс. грн) и «Безопасность» (9,4 тыс. грн).
Инфографика: grc.ua
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