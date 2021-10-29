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Средняя зарплата в Украине в октябре (исследование)

Средняя зарплата в Украине в октябре (исследование)

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у специалистов кадрового портала grc.ua, что в октябре максимальный рост по количеству вакансий показали такие категории: «Продажи» (+0,7%), «Медицина, фармацевтика» (+0,7%), «Административный персонал» (+0,3%) и «Транспорт, логистика» (+0,3%).

Также вырос спрос на специалистов из категории «Производство, сельское хозяйство», «Безопасность», «Рабочий персонал» и «Закупки». Интересно, что сфера ІТ в октябре не показала роста по количеству вакансий.

Кроме того, по сравнению с сентябрем не изменилось количество вакансий для специалистов категорий «Наука, образование», «Домашний персонал», «Высший менеджмент», «Инсталляция и сервис» из индустрии красоты и спорта и из сферы добычи сырья.

Зарплата:

  • средняя компенсация октября по Украине, согласно данным кадрового портала grc.ua, составила 17,7 тыс. грн. По сравнению с сентябрем средний оклад уменьшился на 300 грн;
  • 54% работодателей октября предлагали компенсацию от 9,7 тыс. грн до 19,5 тыс. грн;
  • 24% предлагали до 29,2 тыс. грн;
  • 12% вакансий предлагают до 39 тыс. грн;
  • на высший оклад могли рассчитывать 10% соискателей.


Инфографика: grc.ua

Кому предлагали самые большие зарплаты:

  • максимальную среднюю компенсацию в октябре традиционно предлагали специалистам из сферы ІТ (56,9 тыс. грн), топ-менеджерам (43,9 тыс. грн) и юристам (28,3 тыс. грн).

Минимальный оклад – работникам сферы гостеприимства и общественного питания (12,8 тыс. грн), специалистам из категории «Административный персонал» (12 тыс. грн) и «Безопасность» (9,4 тыс. грн).


Инфографика: grc.ua

Справка Finance.ua:

  • ранее аналитики компании grc.ua объясняли, что средняя заработная плата рассчитывается из актуальных вакансий на портале в момент написания статьи. Вакансии могут закрываться или открываться новые предложения, изменяя среднее значение зарплаты.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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