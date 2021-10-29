Rolls-Royce привлекла $600 млн инвестиций на разработку малых ядерных реакторов

Компания Rolls-Royce привлекла $617 млн для финансирования проекта по разработке небольшого модульного ядерного реактора малой мощности (SMR).

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Почти половину финансирования обеспечит правительство Великобритании.

Первые SMR могут появиться в начале 2030-х годов. По оценке Rolls-Royce, Великобритания нуждается в 16 таких устройств в период с 2030 по 2050 год для замены стареющих АЭС.

«Это уникальная возможность для Великобритании получать больше низкоуглеродистой энергии, чем когда-либо ранее, и обеспечить энергетическую независимость страны», – приводит Reuters слова министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенга.

Власти Великобритании инвестируют в проект в течение трех лет £210 млн, еще £245 дадут частные компании, в том числе сама Rolls-Royce, BNF Resources и Exelon Generation.

Rolls-Royce получит около 80% в новом проекте.

Акции компании на этой новости выросли на 4%, отмечает Reuters.

С начала года они уже подорожали на 33%, ожидая, что спад в авиационной отрасли из-за пандемии COVID-19 уже позади, отмечает агентство.

Финансирование этого проекта позволит предпринять новые шаги по одобрению технологии SMR британскими регуляторами и определить, где можно разместить мини-АЭС размером в два футбольных поля каждая. По мнению исполнительного директора Ассоциации ядерной промышленности Тома Грейтрекса, финансирование также показало инвесторам, что Великобритания считает ядерную энергетику зеленой технологией.

Аналитик Agency Partners Ник Каннингем не настолько уверен в перспективах SMR. «Великобритания построит SMR за несколько лет до того, как они будут вытеснены новыми технологиями и политическими изменениями, что вряд ли вдохновит инвесторов Rolls-Royce», – заявил он.