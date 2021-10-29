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НБУ предлагает обновить требования к поставщикам сопроводительных услуг финлизинга

НБУ предлагает обновить требования к поставщикам сопроводительных услуг финлизинга

Национальный банк Украины предложил для обсуждения проект новых требований к поставщикам сопроводительных и вспомогательных услуг по финансовому лизингу.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ предложил для обсуждения проект Положения об упорядочении деятельности по предоставлению сопутствующих услуг на рынке финансового лизинга.

Положение, в частности, предусматривает установление требований к поставщикам сопроводительных и вспомогательных услуг. Они будут касаться:

  • безупречной деловой репутации поставщиков, их уровня знаний по вопросам финансового лизинга, законодательства о защите прав потребителей финуслуг и о защите персональных данных;
  • прохождения подготовки и повышения уровня знаний поставщиков путем прохождения организованного лизингодателем обучения;
  • раскрытия информации об поставщиков сопутствующих и вспомогательных услуг на веб-сайтах лизингодателей;
  • особенностей предоставления вспомогательных услуг.

В пресс-службе отметили, что обновленные требования будут способствовать привлечению на рынок профессиональных участников с безупречной деловой репутацией, введут механизмы контроля за их деятельностью, а также побудят лизингодателей раскрывать информацию о поставщиках сопутствующих и вспомогательных услуг и условия сотрудничества с ними на собственных веб-сайтах.

Отмечается, что предложения к проекту постановления принимаются до 10 декабря 2021 года.

По материалам Finance.UA
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