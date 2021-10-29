Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в этом году выросла на 18%

В январе-сентябре 2021 года среднемесячная зарплата штатных работников в сельском хозяйстве увеличилась на 18% по сравнению с таким же периодом в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным Государственной службы статистики, в сентябре размер средней зарплаты штатных работников в сельском хозяйстве составил 11 823 грн, увеличившись на 1,2% по сравнению с августовским показателем. Среди регионов самый высокий уровень заработной платы наемных работников в агросекторе на Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Луганщине, Львовщине и на Киевщине.

Возросла также среднемесячная зарплата штатных работников в сфере производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 14,2% против соответствующего периода прошлого года. Средняя заработная плата в сентябре – 12 561 грн, что на 1,4% больше, чем в предыдущем месяце. Самый высокий уровень зарплаты таких работников в Киеве, а также в Винницкой, Николаевской, Киевской и Полтавской областях.

Напомним, средняя номинальная зарплата украинцев в сентябре 2021 года была на 18,7% выше той, которую они получили за сентябрь 2020-го, и составляла 14 239 грн. По данным Государственной службы статистики, по сравнению с августом размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,7%.

Больше всего в сентябре получали работники отрасли информации и телекоммуникаций — в среднем 25 427 грн (на 26,6% больше, чем за сентябрь 2020 года) и сферы финансовой и страховой деятельности – 22 547 грн, что на 16,6% больше, чем в прошлом году. Наименьшие средние номинальные зарплаты за сентябрь были в сфере временного размещения и организации питания (9 039 грн, на 37,9% больше, чем за сентябрь 2020 года); здравоохранения и предоставления социальной помощи (10 586 грн, на 18,5% больше); административного и вспомогательного обслуживания (11 295 грн, на 13,5% больше).