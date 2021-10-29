Импорт автогаза в Украину подскочил на четверть

За первую неделю ноября в Украину завезли 38 тыс. т сжиженного углеводородного газа (СУГ). Импорт вырос на 28%, если сравнивать с тем же периодом прошлого месяца. Однако поставки автогаза из России сократились на 22%.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Одновременно спотовые поставки составили 3,35 тыс. т, или на 400 т больше, чем в начале октября. Сухопутные поставки ресурса из Казахстана увеличились до 12 тыс. т — на 85%.
Что касается импорта белорусского автогаза, то они также выросли — на 76%. В частности, заметно подскочили незаводские отгрузки — до 570 т, при том, что в начале октября показатель составлял 60 т.
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