Импорт автогаза в Украину подскочил на четверть

За первую неделю ноября в Украину завезли 38 тыс. т сжиженного углеводородного газа (СУГ). Импорт вырос на 28%, если сравнивать с тем же периодом прошлого месяца. Однако поставки автогаза из России сократились на 22%.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Одновременно спотовые поставки составили 3,35 тыс. т, или на 400 т больше, чем в начале октября. Сухопутные поставки ресурса из Казахстана увеличились до 12 тыс. т — на 85%.

Что касается импорта белорусского автогаза, то они также выросли — на 76%. В частности, заметно подскочили незаводские отгрузки — до 570 т, при том, что в начале октября показатель составлял 60 т.