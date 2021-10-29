Фейковый обменник ограбил украинцев на миллионы гривен

Мошенники арендовали нежилые помещения в центре Киева и обустраивали там фиктивные пункты обмена валют. Когда жертвы отдавали аферистам деньги, те сразу уходили через запасной выход. Сумма убытков граждан оценивается в 17 млн грн.
Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 7 лиц, входивших в состав преступной группировки. Об этом сообщает в своем Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Как оказалось, всего было зафиксировано 9 эпизодов мошенничества с валютой. Их аферисты осуществили в Киеве в период с декабря 2020 года по апрель 2021-го.
Полиция остановила деятельность группировки в апреле 2021 года, задержав их с поличным после очередного обмана. В тот раз мошенники обманули потерпевшего на $68 тыс. (1,7 млн грн).
Фото: Киевская городская прокуратура
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