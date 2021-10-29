В Instagram появятся платные подписки

Социальная сеть Instagram готовится к запуску подписки на контент отдельных блогеров. Об этом свидетельствует информация, которая недавно появилась в App Store.
Об этом сообщает MacRumors.
В мае этого года глава Instagram Адам Моссери заявил в интервью The Information, что платформа изучает идею подписки, объяснив, что существуют «различные способы облегчить финансовые отношения между поклонником и создателем».
«Возможность подписаться на какой-то дифференцированный, уникальный или эксклюзивный контент на самом деле кажется поклонникам более полезной, чем просмотр рекламы», — добавил он.
Теперь, похоже, Instagram готовится воплотить свои амбиции в жизнь. В списке Instagram в App Store недавно появились новые подписки на приложения, как впервые заметил Sensor Tower.
Новые покупки в приложении перечислены как «подписки Instagram» за 0,99 и 4,99 доллара. Ранее Instagram указывал только Instagram Badge как покупку в приложении.
На практике Новая подписка позволит пользователям платить своим любимым блогерам за эксклюзивный контент, который не увидят пользователи без подписки. Подписка будет включать в себя «значок участника», который дарит подписчикам «специальный значок» рядом с их именем пользователя, и «эксклюзивный контент».
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