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В Instagram появятся платные подписки

В Instagram появятся платные подписки

Социальная сеть Instagram готовится к запуску подписки на контент отдельных блогеров. Об этом свидетельствует информация, которая недавно появилась в App Store.

Об этом сообщает MacRumors.

В мае этого года глава Instagram Адам Моссери заявил в интервью The Information, что платформа изучает идею подписки, объяснив, что существуют «различные способы облегчить финансовые отношения между поклонником и создателем».

«Возможность подписаться на какой-то дифференцированный, уникальный или эксклюзивный контент на самом деле кажется поклонникам более полезной, чем просмотр рекламы», — добавил он.

Теперь, похоже, Instagram готовится воплотить свои амбиции в жизнь. В списке Instagram в App Store недавно появились новые подписки на приложения, как впервые заметил Sensor Tower.

Новые покупки в приложении перечислены как «подписки Instagram» за 0,99 и 4,99 доллара. Ранее Instagram указывал только Instagram Badge как покупку в приложении.

На практике Новая подписка позволит пользователям платить своим любимым блогерам за эксклюзивный контент, который не увидят пользователи без подписки. Подписка будет включать в себя «значок участника», который дарит подписчикам «специальный значок» рядом с их именем пользователя, и «эксклюзивный контент».

По материалам РБК-Украина
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