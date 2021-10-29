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General Electric разделят на отдельные компании

General Electric разделят на отдельные компании

Конгломерат General Electric, основанный еще в 1892 году, разделят на три отдельных компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Все три новых компании будут публичными. Акции компании выросли на 17% после заявления.

Одна из компаний сосредоточится на сфере здравоохранения, ее планируют отделить в начале 2023 года.

Направления возобновляемой энергетики, энергетического оборудования и цифрового бизнеса тоже объединятся в отдельную компанию, которая начнет работу в 2024 году. Остальное, а именно — авиастроение, образует третью компанию.

Компания долгое время имела финансовые проблемы, а с 2015 года преимущественно была убыточной. Именно в 2015 году General Electric продал свое финансовое подразделение, после чего в 2016 году имел возможность получить прибыль.

GE своими действиями пытается к концу 2021 года сократить долговое бремя более чем на 75 миллиардов долларов на три года, отметили в компании.

Конгломерат General Electric был основан еще в 1892 году. Рыночная стоимость компании сейчас оценена в 119 млрд долларов.

По материалам Економічна Правда
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