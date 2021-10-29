Суэцкий канал увеличит транзитный сбор на 6%

Администрация Суэцкого канала (SCA) приняла решение с февраля 2022 года повысить на 6% ставку транзитного сбора для большинства типов судов, кроме СПГ-газовозов и круизных лайнеров, пишут Порты Украины со ссылкой на пресс-службу SCA.

Согласно информации, Администрация канала применяет сбалансированную и гибкую стратегию маркетинга и ценообразования, учитывая глобальные экономические условия. Главная цель — сохранить конкурентоспособность нашего маршрута.

Отмечается, что тарифы для круизных лайнеров, следующих транзитом через канал, решено оставить на уровне 2021 года в связи с тем, что этот тип судов больше всего пострадал от кризиса пандемии Covid-19 по сравнению с другими. Ожидается, что в 2022 году круизное судоходство восстановится.

Решение не поднимать тариф для СПГ-газовозов в SCA объяснили общемировой тенденцией стимулирования морской торговли СПГ для снижения уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), мировая экономика будет расти на 5,9% и 4,9% в 2021 и 2022 годах соответственно. МВФ и Всемирная торговая организация (ВТО) также ожидают продолжения роста мировых торговых перевозок и роста спроса на морской транспорт на 6,7% и 4,7% соответственно в 2022 году, тем самым прогнозируя сохранение высоких уровней перевозки грузов и хорошую прибыль для судоходных компаний.

Суэцкий канал — бесшлюзовый судоходный канал, соединяющий Средиземное и Красное моря и обеспечивающий кратчайший морской путь между Европой и регионами, находящимися вокруг Индийского океана и западной части Тихого океана. Через канал проходит 10-12% мирового морского грузооборота. Длина канала — 160 километров, ширина — до 350 метров, глубина — 20 метров.

По данным SCA, в течение 2020 года через канал прошло 19 тыс. судов, или в среднем 51,5 судна в день, с чистым тоннажем 1,17 млрд тонн. Около 12% объема мировой торговли проходит через искусственный канал, который является основным источником твердой валюты для Египта.