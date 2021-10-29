В 2020 году аграрная продукция была основой внешней торговли, передает УНН со ссылкой на инфографический каталог «Агробизнес Украины».

Больше всего дохода от экспорта Украине принесло подсолнечное масло — 5 млрд 325 млн долл. за год.

На втором месте – кукуруза, с показателем в 4 млрд 886 млн долл.

Замыкает тройку лидеров пшеница. В 2020 году Украина получила 3 млрд 596 млн долл. дохода от эксперта пшеницы.

Также в топ-10 агропродуктов экспорта Украины вошли ячмень, соя и мясо птицы.

Так, в прошлом году Украина получила 1 млрд долл. дохода от экспорта ячменя (4-е место), 692 млн долл. дохода от экспорта сои (6-е место), и 561 млн долл. от экспорта мяса птицы (7-е место).

Украина экспортирует много сырья, комментируют аналитики.

«Основа экспорта — зерновые и масличные культуры. Хотя они и обеспечивают значительные объемы дохода, но дают меньше добавленной стоимости по сравнению с готовой продукцией и продукцией переработки, которой экспортируется значительно меньше», — рассказали специалисты.