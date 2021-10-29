Шведская IT-компания заходит в Украину

Шведская компания Velory, которая предоставляет бизнесам сервисы в сфере продуктивности, откроет офис разработки в Украине. За год планируют собрать команду из 20-25 специалистов. Всего в компании на сегодня около 50 сотрудников. Об этом пишет Аin.ua
Velory позиционируется как PaaS (Productivity as a Service) и работает над инновационным продуктом — платформой, которая оптимизирует для клиентов работу их сотрудников и делает команды более продуктивными. Компания была запущена в 2014 году и на сегодня обслуживает около 30 000 клиентов по всему миру.
Ранее компания называлась Moor Holding AB, в июне 2020 года она привлекла $7 млн (60 млн шведских крон) от владельца Rovio Кая Хеда, после чего провела ребрендинг и стала расширять команду.
На сегодня в Velory работает около 50 сотрудников, у компании два офиса: в Гетеборге и штаб-квартира в Стокгольме. Вскоре появится также R&D в Украине.
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