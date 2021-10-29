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Сингапур не будет оплачивать лечение невакцинированных пациентов с коронавирусом

Сингапур не будет оплачивать лечение невакцинированных пациентов с коронавирусом

Сингапур перестанет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом, которые не сделали прививки по собственному желанию.

Об этом сообщили в местном Минздраве, пишет Axios.

Что это значит? Теперь больницы будут самостоятельно оплачивать счета за невакцинированных людей, которые составляют основную часть новых случаев заражения и госпитализаций. В Минздраве добавили, что невакцинированные люди «непропорционально увеличивают нагрузку на ресурсы здравоохранения».

Решение вступит в силу с 8 декабря. Правительство по-прежнему будет полностью покрывать медицинские счета пациентов, имеющих противопоказания к вакцинации.

Заявление было сделано на фоне рекордного уровня заболеваемости и смертности в Сингапуре, который фиксируется в последнюю неделю. В стране вакцинировано более 82% населения.

По материалам НВ
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