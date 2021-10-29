Жилье в Европе и Австралии: где выгоднее покупать недвижимость

Если вы решили инвестировать в зарубежную недвижимость, стоит ознакомиться с нюансами, ценами и преимуществами каждого региона. Это поможет шире обозреть рынок и в конечном итоге сделать верный выбор.
Сколько стоит недвижимость в Австралии? За последние 12 месяцев средняя стоимость недвижимости в восьми крупнейших городах Австралии выросла на 16,8%. Статистика показывает, что больше всего подорожали:
Наиболее устойчивыми к росту оказались:
Самые дешевые квадратные метры предлагают северные и южные регионы Австралии. Годовой срез выявил, что они более устойчивы к инфляции и эта тенденция сохранится в 2022 году.
Если вы ориентируетесь на густонаселенные города, такие как Сидней, то придется отталкиваться от суммы 1,3 миллиона долларов. В Канберре средняя стоимость дома оценивается в 934 тысячи долларов. Дом в Мельбурне стоит примерно 955 тысяч долларов. К слову, в 2020 году та же недвижимость стоила на 308 тысяч долларов меньше.
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Эксперты отмечают, что здешняя недвижимость – действительно выгодная инвестиция. В то время как стоимость жилья выросла в цене до рекордных отметок в США и странах Европы, Австралия только готовится к скачку цен.
Сколько стоит недвижимость в Европе? Здесь не все так однозначно, прежде всего из-за уровня инфляции, который не однороден в разных странах региона. При этом, эксперты отмечают, что между покупкой недвижимости в Европе и Австралии есть больше общего, чем кажется на первый взгляд. Так, на обоих континентах зафиксированы города с процветающей экономикой и высокими ценами на жилье.
По данным Statista, больше всего за квадратный метр придется заплатить в:
Гораздо более дешевые квадраты предлагает:
Сравнивая недвижимость обоих регионов, важно опираться на возможности и цели. Если у вас ограниченный бюджет и вам важен быстрый доступ к выбранной стране – вложите средства в недвижимость Европы. Если приоритет – англоязычная страна на юге – Австралия станет наиболее выгодным вариантом.
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