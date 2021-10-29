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Жилье в Европе и Австралии: где выгоднее покупать недвижимость

Жилье в Европе и Австралии: где выгоднее покупать недвижимость

Если вы решили инвестировать в зарубежную недвижимость, стоит ознакомиться с нюансами, ценами и преимуществами каждого региона. Это поможет шире обозреть рынок и в конечном итоге сделать верный выбор.

Сколько стоит недвижимость в Австралии? За последние 12 месяцев средняя стоимость недвижимости в восьми крупнейших городах Австралии выросла на 16,8%. Статистика показывает, что больше всего подорожали:

  • Канберра – 19,1%
  • Хобарт – 17,7%,
  • Сидней – 16,8%.

Наиболее устойчивыми к росту оказались:

  • Дарвин – 12,8%,
  • Аделаида – 14,2%,
  • Мельбурн и Перт -15%.

Самые дешевые квадратные метры предлагают северные и южные регионы Австралии. Годовой срез выявил, что они более устойчивы к инфляции и эта тенденция сохранится в 2022 году.

Если вы ориентируетесь на густонаселенные города, такие как Сидней, то придется отталкиваться от суммы 1,3 миллиона долларов. В Канберре средняя стоимость дома оценивается в 934 тысячи долларов. Дом в Мельбурне стоит примерно 955 тысяч долларов. К слову, в 2020 году та же недвижимость стоила на 308 тысяч долларов меньше.

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Эксперты отмечают, что здешняя недвижимость – действительно выгодная инвестиция. В то время как стоимость жилья выросла в цене до рекордных отметок в США и странах Европы, Австралия только готовится к скачку цен.

Сколько стоит недвижимость в Европе? Здесь не все так однозначно, прежде всего из-за уровня инфляции, который не однороден в разных странах региона. При этом, эксперты отмечают, что между покупкой недвижимости в Европе и Австралии есть больше общего, чем кажется на первый взгляд. Так, на обоих континентах зафиксированы города с процветающей экономикой и высокими ценами на жилье.

По данным Statista, больше всего за квадратный метр придется заплатить в:

  • Монако – 44 522 евро за квадратный метр;
  • Великобритании – 21 179 евро за кв. м;
  • Швейцарии – 13 280 евро за кв. м;
  • Франции – 12 796 евро за кв. м;
  • Австрии – 9 609 евро за кв. м;
  • Германии – 5 907 евро за кв. м;
  • Испании – 4 978 евро за кв. м.

Гораздо более дешевые квадраты предлагает:

  • Болгария – 1-2 тыс. евро за кв. м;
  • Латвия – 1-1, 5 тыс. евро за кв. м;
  • Румыния – 1-1,5 тыс. евро за кв. м;
  • Украина – 1 тыс. евро за кв. м (в сельской местности – до 600 евро);
  • Албания – 1-2 тыс. евро за кв. м;
  • Сербия – 1-1, 5 тыс. евро за кв. м;
  • Португалия – 500 евро за кв. м в сельской местности.

Сравнивая недвижимость обоих регионов, важно опираться на возможности и цели. Если у вас ограниченный бюджет и вам важен быстрый доступ к выбранной стране – вложите средства в недвижимость Европы. Если приоритет – англоязычная страна на юге – Австралия станет наиболее выгодным вариантом.

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По материалам Build Portal
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