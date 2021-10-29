Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

Государственное производственное объединение «Белэнерго» сообщило некоторым контрагентам о намерении прекратить поставки электроэнергии в ноябре на основе ранее заключенных контрактов.

«Заключение новых рамочных контрактов не планируется», – говорится в обнародованном в соцсетях письме «Белэнерго» от 8 ноября.

Напомним, что рамочный контракт на поставки электроэнергии из Беларуси имеется в распоряжении Государственного предприятия НАЭК «Энергоатом», которое выкупило 855 МВт сечения для импорта из Беларуси на месячном аукционе.

Как сообщалось ранее, 6 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в украинскую энергосистему. Импорт осуществляет только ООО “ТЕТ Групп”, компания бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Она стала единственной, получившей электроэнергию из Беларуси.

2 ноября Беларусь начала поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи. О долговременных коммерческих контрактах речь не шла.