0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 455 0

Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

Государственное производственное объединение «Белэнерго» сообщило некоторым контрагентам о намерении прекратить поставки электроэнергии в ноябре на основе ранее заключенных контрактов.

«Заключение новых рамочных контрактов не планируется», – говорится в обнародованном в соцсетях письме «Белэнерго» от 8 ноября.

Напомним, что рамочный контракт на поставки электроэнергии из Беларуси имеется в распоряжении Государственного предприятия НАЭК «Энергоатом», которое выкупило 855 МВт сечения для импорта из Беларуси на месячном аукционе.

Как сообщалось ранее, 6 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в украинскую энергосистему. Импорт осуществляет только ОООТЕТ Групп”, компания бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Она стала единственной, получившей электроэнергию из Беларуси.

2 ноября Беларусь начала поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи. О долговременных коммерческих контрактах речь не шла.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.