Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

Государственное производственное объединение «Белэнерго» сообщило некоторым контрагентам о намерении прекратить поставки электроэнергии в ноябре на основе ранее заключенных контрактов.
«Заключение новых рамочных контрактов не планируется», – говорится в обнародованном в соцсетях письме «Белэнерго» от 8 ноября.
Напомним, что рамочный контракт на поставки электроэнергии из Беларуси имеется в распоряжении Государственного предприятия НАЭК «Энергоатом», которое выкупило 855 МВт сечения для импорта из Беларуси на месячном аукционе.
Как сообщалось ранее, 6 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в украинскую энергосистему. Импорт осуществляет только ООО “ТЕТ Групп”, компания бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Она стала единственной, получившей электроэнергию из Беларуси.
2 ноября Беларусь начала поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи. О долговременных коммерческих контрактах речь не шла.
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