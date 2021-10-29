Названы сроки запуска первых интернет-спутников Amazon

Amazon намерена конкурировать со SpaceX в области предоставления услуг спутникового интернета. После длительного этапа подготовки производитель букридеров Kindle назвал сроки запуска в космос первых прототипов спутников KuiperSat-1 и KuiperSat-2 для проведения испытаний перед полномасштабным развёртыванием своей глобальной сети.

В Amazon рассчитывают уже до конца следующего года проверить в условиях космического пространства координацию работы своей системы спутникового интернета. В лабораторных условиях технология доказала свою работоспособность. Если испытания пройдут успешно, то уже к 2026-му половина из запланированных 3236 спутников для покрытия интернетом всей планеты будет выведена на орбиту. Завершить развёртывание сети собираются к 30 июля 2029 года.

После завершения испытаний Amazon выведет тестовые спутники с орбиты, чтобы они не превратились в космический мусор. Одна из инноваций компании — специальный солнцезащитный козырёк для спутника, чтобы уменьшить его отражающую поверхность. Это позволит сделать аппараты менее заметными для наземных телескопов.

Для запуска KuiperSat-1 и KuiperSat-2 Amazon сотрудничает с ABL Space Systems. Доставлять спутники на орбиту будет новая ракета RS1 этой компании.