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Уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине достиг исторического максимума

Уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине достиг исторического максимума

В понедельник, 8 ноября, четыре международных производителя табачной продукции, объединенные ассоциацией «Укртабак», заявили о беспрецедентном росте нелегального рынка табачных изделий, продолжении тренда сокращения объемов легальной табачной продукции и разрушительном влиянии чрезмерного акцизного налогообложения на табачный рынок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее совместное заявление производителей на пресс-конференции.

«Год назад, когда мы начали информационную кампанию по нелегальному рынку табачных изделий, его доля составляла 6,9% рынка Украины. Через год этот показатель достиг 18,1% – почти 300% роста за 12 месяцев. Это свыше 14,4 млрд грн утраченного дохода бюджета Украины», — заявил Пол Холловей, генеральный директор компании JTI Украина.

Рынок нелегальных сигарет в Украине начал расти еще в 2014 году, но в этом году он пересек опасный предел — сигареты, с которых не платят налоги, стали легко доступны. И это проблема не только для бюджета Украины, но и для легальных производителей, теряющих свою долю рынка в пользу нелегальных производителей и контрабандистов.

«Легальные производители работают в условиях постоянно растущей административной и финансовой нагрузки, тогда как незаконные игроки рынка увеличивают свои доходы и расширяют инфраструктуру сбыта, даже не скрывая этого», — говорит Кахабер Бенидзе, генеральный директор BAT «Украина».

По мнению крупнейших производителей табачных изделий, одна из главных причин столь резкого роста нелегального рынка сигарет кроется в чрезмерном фискальном регулировании отрасли.

«Налоговая политика последних лет негативно повлияла на рынок табачных изделий и стала неэффективным инструментом для получения дополнительных поступлений в бюджет. За последние три года легальный рынок табачных продуктов сократился на 40%, в то время как объемы торговли нелегальными сигаретами приобретают невиданные до сих пор масштабы», — отметил Растислав Чернак, директор «Империал Тобакко» в Украине.

По материалам РБК-Украина
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