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В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток: список

В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток: список

Со столичных дорог уберут 76 маршруток. Это связано с тем, что Киев разрывает договора с четырьмя перевозчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константина Усова в Telegram.

В Киеве рассторгают договора по 11 маршрутам в связи с выявлением фальсификации. Благодаря аудиторской проверке конкурсных документов на перевозку пассажиров стало известно, что некоторые перевозчики получили необоснованное преимущество на маршрутах:

  • № 224, 234, 539, 559 — «Союз-Авто».
  • № 231 — «Базальт»
  • № 421, 581, 155, 516 — «Кийтранс-2005»
  • № 517, 402 — «Универсал-Транс»

«Город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам — ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у „Киевпасстранса“», — отметил Усов.

По материалам РБК-Украина
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