В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток: список

Со столичных дорог уберут 76 маршруток. Это связано с тем, что Киев разрывает договора с четырьмя перевозчиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константина Усова в Telegram.
В Киеве рассторгают договора по 11 маршрутам в связи с выявлением фальсификации. Благодаря аудиторской проверке конкурсных документов на перевозку пассажиров стало известно, что некоторые перевозчики получили необоснованное преимущество на маршрутах:
«Город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам — ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у „Киевпасстранса“», — отметил Усов.
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