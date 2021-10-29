Грузинским пенсионерам выплатят по 60 долларов за COVID-вакцинацию

Правительство Грузии выплатит по 60 долларов тем пенсионерам, которые до 1 января 2022 года сделают хотя бы одну прививку от COVID. Деньги поступят сразу после первой дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Georgia.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, с сегодняшнего дня вводится единоразовая доплата в 200 лари (около 63 долларов) для пенсионеров, которые до 1 января вакцинируются от коронавируса.

«Деньги будут зачислены сразу же после первой дозы вакцины», — добавил Гарибашвили.

Также сообщается, что на сегодня в стране вакцинировали около 33,3% взрослого населения.