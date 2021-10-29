Грузинским пенсионерам выплатят по 60 долларов за COVID-вакцинацию

Правительство Грузии выплатит по 60 долларов тем пенсионерам, которые до 1 января 2022 года сделают хотя бы одну прививку от COVID. Деньги поступят сразу после первой дозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Georgia.
Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, с сегодняшнего дня вводится единоразовая доплата в 200 лари (около 63 долларов) для пенсионеров, которые до 1 января вакцинируются от коронавируса.
«Деньги будут зачислены сразу же после первой дозы вакцины», — добавил Гарибашвили.
Также сообщается, что на сегодня в стране вакцинировали около 33,3% взрослого населения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацполиции рассказали о системе проверки купленных COVID-сертификатовВчера, 09:36 - 1692 12
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинаВчера, 12:46 - 1118 10
ГБР: Украина понесла 524 млн грн убытков за 3 года из-за коррупционных преступленийВчера, 07:45 - 219 5
В Киеве открыли движение на обновленной части Большой окружной дорогиВчера, 05:13 - 1172 4
Верховная Рада купит для своего автопарка автомобили почти за полмиллиона гривен каждыйВчера, 19:47 - 392 3
Как правильно закрыть банковскую картуВчера, 08:02 - 6679 3
«Дію» обновили и убрали одну функциюВчера, 13:34 - 2740 1
В Минэнерго рассказали, откуда будут импортировать газ в случае его дефицитаВчера, 10:45 - 2106
Зеленский подписал закон об энергоэффективности: что изменится для потребителейВчера, 10:03 - 2041
МВД опровергло мифы о радарах TruCamВчера, 11:01 - 1815
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 700 3
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2336 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1017
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1164
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4773 4