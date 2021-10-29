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Ущерб от экологических преступлений в Украине превышает 400 миллионов

Ущерб от экологических преступлений в Украине превышает 400 миллионов

В Украине убытки от экологических преступлений превышают 400 млн гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«В экономическом разрезе государство потеряло от экологических преступлений сотни миллионов гривен. Размер установленных убытков, которые выявили сотрудники ГБР в направленных в суд обвинениях в этой сфере, превысил 404 млн гривен. При этом благодаря ГБР возмещено убытков на сумму свыше 49 млн гривен», — говорится в сообщении.

К экологическим правонарушениям часто причастны должностные лица и работники государственных органов. С начала работы ГБР сообщило о подозрении 334 лицам, в отношении 292 фигурантов в суд направлено 147 обвинительных актов.


Инфографика: ГБР

В частности, в суд направлены обвинительные акты в отношении 2 госслужащих категории «А», 9 полицейских, 1 пограничника, 198 работников Государственной лесной охраны, 6 работников Государственного рыбного агентства, 3 военнослужащих, 1 работника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, 72 других лиц.

«Коррумпированные чиновники злоупотребляют своими полномочиями ради легкой наживы, неправомерной выгоды, а иногда совершают экологические преступления из-за служебной халатности. Эти общественно опасные действия должны быть не только выявлены, но и предупреждены. Поэтому ГБР не прекратит прилагать усилия по раскрытию и противодействию экологическим преступлениям», — отметили в бюро.

По материалам Укринформ
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