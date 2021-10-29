Нефть дорожает после повышения отпускных цен Саудовской Аравией

Цены на нефть выросли в понедельник, 8 ноября, после того как государственная компания Саудовской Аравии Aramco повысила официальную отпускную цену на свое сырье для Азии, что свидетельствует о сохранении высокого спроса во время сокращения поставок.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля январской нефти Brent на 9:15 по Киеву составила $83,54 (+0,97%). Баррель декабрьской нефти WTI торговался за $82,12 (+1,05%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $82,74 и $81,27 соответственно.

Aramco подняла цену на легкую арабскую нефть поставками в декабре для Азии до $2,70 за баррель, что на $1,40 выше цены по состоянию на ноябрь, сообщила нефтяная компания вечером в пятницу.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники договорились на прошлой неделе придерживаться плана увеличения добычи нефти на 400.000 баррелей в сутки с декабря.

Президент США Джо Байден призвал ОПЕК+ добывать больше, чтобы сдержать рост цен. Кроме того, Байден отметил в субботу, что его администрация имеет “другие инструменты”, чтобы справиться с повышением цен на нефть.