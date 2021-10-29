Нефть дорожает после повышения отпускных цен Саудовской Аравией

Цены на нефть выросли в понедельник, 8 ноября, после того как государственная компания Саудовской Аравии Aramco повысила официальную отпускную цену на свое сырье для Азии, что свидетельствует о сохранении высокого спроса во время сокращения поставок.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Стоимость барреля январской нефти Brent на 9:15 по Киеву составила $83,54 (+0,97%). Баррель декабрьской нефти WTI торговался за $82,12 (+1,05%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $82,74 и $81,27 соответственно.
Aramco подняла цену на легкую арабскую нефть поставками в декабре для Азии до $2,70 за баррель, что на $1,40 выше цены по состоянию на ноябрь, сообщила нефтяная компания вечером в пятницу.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники договорились на прошлой неделе придерживаться плана увеличения добычи нефти на 400.000 баррелей в сутки с декабря.
Президент США Джо Байден призвал ОПЕК+ добывать больше, чтобы сдержать рост цен. Кроме того, Байден отметил в субботу, что его администрация имеет “другие инструменты”, чтобы справиться с повышением цен на нефть.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня13 ч. назад - 2630 16
Угольные госпредприятия получили сотни миллионов убытков16 ч. назад - 619 7
Какие банки автоматически блокируют счета украинцев: список11 ч. назад - 2400 6
В Раде хотят навсегда забирать у злостных нарушителей водительские права6 ч. назад - 605 5
Более 40 стран, среди которых Украина, обязались отказаться от угляВчера, 22:33 - 1007 5
Некоторые украинцы с сегодняшнего дня могут остаться без работы: кого отстранят14 ч. назад - 9756 3
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня13 ч. назад - 2630 16
Какие банки автоматически блокируют счета украинцев: список11 ч. назад - 2400 6
Самые прибыльные и убыточные банки за три квартала 2021 — НБУ9 ч. назад - 2065
Какие зарплаты получают курьеры: обзор рынка труда8 ч. назад - 1703
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1911 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 870
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1046
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4539 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1354 1