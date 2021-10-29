Смартфоны Pixel 6 сами звонят, пока их владельцы спят

Пользователи новых флагманских смартфонов Google Pixel 6 обратили внимание на то, что смартфоны самостоятельно совершают вызовы случайным людям из списка контактов.
Судя по сообщениям на Reddit, некоторые владельцы отключили Google Ассистента, который мог принимать посторонние шумы за команды, однако в других случаях Pixel 6 начинает вести себя странно ночью, когда все спят и тихо.
Скорее всего, Google выпустит обновление ПО с устранением этого бага в ближайшее время, но пока что владельцам Pixel 6 и Pixel 6 Pro лучше включать автономный режим на ночь.
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