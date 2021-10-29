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В Польше 71% компаний собираются повысить зарплату работникам

В Польше 71% компаний собираются повысить зарплату работникам

Зарплату работникам должны повысить уже в ближайшие 12 месяцев. Но есть и те, кто хочет сделать это еще скорее.

Так, 44% компаний планируют увеличить зарплату до конца 2021 года. Одной из главных причин изменения заработной платы является значительная инфляция в Польше, которая уже составляет более 7%. Правительство также планирует провести индексацию пенсий. Но повышение, скорее всего, тоже не покроет рост цен.

Это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Основным фактором инфляции является переполнение каналов обращения, вследствие чего происходит обесценивание денег и снижение их покупательной способности.

Интересно! В сентябре 2021 года инфляция в Украине была самой высокой начиная с 2017 года. Она составляла 11% в годовом измерении. Больше всего цены увеличились на образование, одежду и яйца.

Как изменятся зарплаты в Польше. Правительство Польши заявило о повышении зарплат с 1 января 2022 года. Так, минимальная зарплата до вычета налогов увеличится на 210 злотых и составит 3 010 злотых (примерно 660 евро), а минимальная почасовая ставка составит 19,5 злотых (около 5 евро).

Чистыми, после вычета налогов и взносов в фонд пенсионного страхования, поляки будут получать минимум 2 163 злотых (около 470 евро). Средняя зарплата в 2022 году, по прогнозу министерства экономики Польши, составит 5 922 злотых брутто (почти 1 295 евро).

По материалам Телеканал новин 24
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