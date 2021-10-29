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Какие зарплаты получают курьеры: обзор рынка труда

Какие зарплаты получают курьеры: обзор рынка труда

Очень часто на улицах крупных городов мы встречаем курьеров, которые везут заказы из магазинов, документы в офисы и еду из заведений общественного питания. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у кадрового портала grc.ua, сколько получают курьеры и какими навыками нужно обладать, чтобы найти работу в этой сфере.

По данным grc.ua, средняя зарплата курьера – около 12 тыс. грн, но возможны и другие варианты.

Какие з.п. предлагают работодатели? Четверть работодателей, которые ищут курьеров на кадровом портале grc.ua, предлагают компенсацию от 5,6 до 10,5 тыс. грн (плюс чаевые). Зачастую такую сумму предлагают курьерам ресторанов и кафе (доставка суши, пицца, бургеры и т.д.). Работодатели обеспечивают транспортом (самокат или мопед), брендированной униформой и готовы бесплатно кормить сотрудника. График работы 5/2 с плавающими выходными.

Ритейлеры (сети супермаркетов и продуктовых магазинов) и почтовые операторы предлагают зарплату курьерам чуть выше – от 10 до 16 тыс. грн. Так, например, пеший курьер «Новой Почты» может рассчитывать до 15 тыс. грн. Бонусом обещают все социальные гарантии согласно КЗоТ (в частности, официальное трудоустройство, оплату отпуска и больничных). Похожие условия предлагают и курьерам в Fozzy Group (бонусом идет гибкий график работы, медицинское страхование и 30% скидки на собственную продукцию «Сильпо»). Вакансий в зарплатном диапазоне от 10 до 16 тыс. грн – 22%.

Еще 20% работодателей готовы платить курьерам до 20 тыс. грн. Чаще всего это водители на авто. Транспорт может быть как от компании, так и индивидуальный. В случае личного транспорта обещают компенсацию расходов на горюче-смазочные материалы. Работа – выполнение адресной доставки из ресторанов, магазинов, аптек и т.д. Опыт работы не нужен, главное – знание города, наличие прав и готовность работать по сменам по 4-8 часов.

Интересно, что крупные сетевые ритейлеры за аналогичную работу водителем-курьером на собственном автомобиле готовы платить больше (до 25 тыс. грн). Таких вакансий – 14% от общего количества актуальных вакансий в категории «Курьер». Кроме более высокой заработной платы, ритейлеры предлагают также официальное трудоустройство, выполнение всех требований Трудового кодекса, скидки на собственную продукцию и возможности карьерного роста. Опыт работы не обязателен, но желателен. Требуются медицинская книжка, водительские права и смартфон на базе Android. Также важны аккуратный внешний вид, пунктуальность и коммуникабельность.

Оклад от 25 тыс. грн курьерам предлагают всего 5% работодателей. Чаще всего это курьеры в офис (развозка документов, выполнение мелких поручений и тому подобное). Важны грамотная речь, аккуратность, скорость, а также отсутствие проблем с законом и положительная кредитная история.

Крупные курьерские компании обещают до 40 тыс. грн, но есть ряд условий, главные – мобильность и частота заказов. Так, в среднем компенсация курьеров крупных служб состоит из процента с каждой доставки и бонусов (в каждой компании они разные, чаще всего бонусы зависят от количества заказов).

Требования к кандидатам. Чаще всего работодатели ищут курьеров без опыта работы или с минимальным опытом работы (до года) – 78% всех актуальных вакансий.

Среди требований к курьерам:

  • умение работать в команде (58%),
  • грамотная речь (53%),
  • презентабельный внешний вид (42%),
  • умение находить общий язык с людьми (40%);
  • знание города, где ищут работу курьера (38%).

Наличие водительского удостоверения категории «В» важно для 42% работодателей, тогда как категория «А» нужна только 8% работодателей. Еще 2% компаний ищут курьера со знанием английского языка. Интересно, что 87% предложений работы курьерами открыты для владельцев смартфонов на базе Android.

По материалам Finance.UA
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