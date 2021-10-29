Самые прибыльные и убыточные банки за три квартала 2021 — НБУ

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в НБУ о прибылях банков.
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Так за три квартала 2021 года больше всего прибыли задекларировали:
Также о прибылях отчитываются в т.ч. Креди Агриколь Банк (1,08 млрд грн), Укрсиббанк (1,04 млрд грн), Ощадбанк (849 млн грн), Кредит Днепр (723 млн грн), Кредобанк (646 млн грн), Прокредит Банк (568 млн грн), Пивденный (501 млн грн), А-Банк (434 млн грн), Идея Банк (419 млн грн), Таскомбанк (365 млн грн) и др.
Убытки получили: Правэкс Банк (-135 млн грн), Проминвестбанк (-46 млн грн), Юнекс Банк (-30 млн грн), БТА Банк (-26 млн грн), УБРР (-16 млн грн), Альпари Банк (-8 млн грн), Траст-Капитал (-2,5 млн грн).
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Как отмечают в Нацбанке, этот результат является лучшим за соответствующие периоды более десяти лет подряд. Рентабельность капитала сектора выросла до 32% по сравнению с 24% год назад. В значительной мере этому способствовало сокращение отчислений в резервы: за 9 месяцев они снизились в целом на более 60% г/г, по кредитам – наполовину и вернулись к докризисному уровню.
По состоянию на 1 октября 2021 года из 71 платежеспособных банков 64 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 51,7 млрд грн, что перекрыло убытки 7 банков на общую сумму 0,3 млрд грн.
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