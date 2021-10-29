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Самые прибыльные и убыточные банки за три квартала 2021 — НБУ

Самые прибыльные и убыточные банки за три квартала 2021 — НБУ

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в НБУ о прибылях банков.

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Так за три квартала 2021 года больше всего прибыли задекларировали:

  • ПриватБанк (21,2 млрд грн),
  • Райффайзен Банк (3,64 млрд грн),
  • Сбербанк (3,4 млрд грн),
  • ПУМБ (3,02 млрд грн),
  • Универсал Банк (2,46 млрд грн),
  • Альфа-Банк (2,46 млрд грн),
  • ОТП Банк (2,07 млрд грн),
  • Укрэксимбанк (1,75 млрд грн),
  • Укргазбанк (1,75 млрд грн),
  • Ситибанк (1,22 млрд грн).

Также о прибылях отчитываются в т.ч. Креди Агриколь Банк (1,08 млрд грн), Укрсиббанк (1,04 млрд грн), Ощадбанк (849 млн грн), Кредит Днепр (723 млн грн), Кредобанк (646 млн грн), Прокредит Банк (568 млн грн), Пивденный (501 млн грн), А-Банк (434 млн грн), Идея Банк (419 млн грн), Таскомбанк (365 млн грн) и др.

Убытки получили: Правэкс Банк (-135 млн грн), Проминвестбанк (-46 млн грн), Юнекс Банк (-30 млн грн), БТА Банк (-26 млн грн), УБРР (-16 млн грн), Альпари Банк (-8 млн грн), Траст-Капитал (-2,5 млн грн).

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Как отмечают в Нацбанке, этот результат является лучшим за соответствующие периоды более десяти лет подряд. Рентабельность капитала сектора выросла до 32% по сравнению с 24% год назад. В значительной мере этому способствовало сокращение отчислений в резервы: за 9 месяцев они снизились в целом на более 60% г/г, по кредитам – наполовину и вернулись к докризисному уровню.

По состоянию на 1 октября 2021 года из 71 платежеспособных банков 64 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 51,7 млрд грн, что перекрыло убытки 7 банков на общую сумму 0,3 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Возмещение вкладов в иностранной валюте: 86% украинцев знают о гарантировании вкладов в гривне, и только 59% – о гарантировании вкладов в иностранной валюте. Гарантиями Фонда покрываются вклады физлиц и ФЛП не только в национальной, но и в иностранных валютах. Валютные вклады возмещаются в гривне в пределах гарантированной суммы.
  • в случае банкротства банка Фонд гарантирования вкладов возмещает средства + %, но не более 200 тыс. грн — это максимальный размер гарантированного возмещения для одного лица, независимо от количества счетов в одном банке (с учетом предпринимательского счета).

Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не такие большие, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.

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По материалам Finance.UA
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