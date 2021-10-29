Рейтинг стран по стоимости жизни

Стоимость жизни в мире существенно различается. Где-то достаточно 8 тысяч гривен в месяц, а где-то и 40 тысяч будет мало.
Как пишет 24 канал, в Украине, к примеру, одному человеку нужно 11 433 гривны, чтобы прожить месяц, не тратя ничего на аренду жилья. А для семьи из четырех человек нужно 39 187 гривен, по данным Numbeo.
Лидеры рейтинга:
В десятку самых дорогих стран и территорий также вошли Исландия, Барбадос, Джерси, Дания, Люксембург, Израиль и Багамские острова.
Самым дешевым в списке из 139 стран оказался Пакистан. Там одному человеку достаточно иметь 7 820 ежемесячно при условии наличия собственного жилья, что на 38% дешевле, чем в Украине. В дешевом пакистанском ресторане можно поесть за 38 гривен, а купить маленькую бутылку колы – за 7 гривен.
Удивительно дешево в Индии, где при этом живет более 100 миллиардеров, по данным Forbes. Один индиец может прожить месяц на 8 400 гривен, что на 25% дешевле, чем в Украине.
На третьем месте с конца оказался Узбекистан с необходимой суммой для жизни в 9 988 гривен. Это на 18% меньше, чем нужно украинцу. Билет в транспорте стоит менее 4 гривен, а литр бензина – менее 15 гривен.
Украина заняла 121 место из 139 позиций. Поэтому, если судить по рейтингу, в Украине действительно очень дешево. Но не следует оценивать стоимость жизни исключительно по ценам. Ведь в странах, где выше цены, обычно и существенно выше уровень дохода. Для примера, стоимость жизни в Швейцарии дороже в 3,6 раза, а средняя зарплата там выше аж в 10 раз.
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