Капитализация крипторынка впервые превысила $3 триллиона

Утром 8 ноября капитализация рынка криптовалют впервые превысила отметку в $3 трлн.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные CoinGecko.

За сутки рыночная оценка цифровых активов выросла на 4%. Это произошло после того, как биткоин за ночь подорожал на $3,5 тыс., а его капитализация превысила $1,2 трлн.

За последние 24 часа стоимость первой криптовалюты увеличилась на 6,7%. На 09:30 актив торгуется на уровне $66,1 тыс. Приближаясь к рекорду в $67 тыс., установленному 20 октября.

До обновления пиковых значений биткоина остается 1,5% роста.