Кто с 1 декабря будет получать пенсию свыше 20 тысяч гривен

В ноябре повышение пенсий не запланировано, но с 1 декабря размер минимальной пенсии увеличится для лиц старше 65-летнего возраста до 2600 гривен, а надбавка к максимальной пенсии составит 930 гривен, пишет На пенсии.

В результате повышения прожиточного минимума максимальная пенсия поднимется с 19 340 до 20 270 гривен. На такие выплаты могут рассчитывать украинцы, у которых не менее 35 лет страхового стажа, и зарплата была выше среднего.

На сегодня выплаты большинства пенсионеров составляют около 3000 гривен. Более 10 000 гривен получают всего 4,3% пенсионеров.

Напомним подробную статистику пенсионных выплат:

до 2 тысяч гривен получают 14 процентов пенсионеров, 1,6 миллиона человек, в среднем примерно 1,8 тысячи гривен;

от 2,01 тысячи до 3 тысяч гривен получают 35,2 процента пенсионеров, 3,8 миллиона человек, в среднем примерно 2,4 тысячи гривен;

от 3,01 до 4 тысяч гривен получают 20,8 процентов пенсионеров, 2,2 миллиона человек, в среднем примерно 3,4 тысячи гривен;

от 4,01 до 5 тысяч гривен получают 9,2 процента пенсионеров, 1,01 миллиона человек, в среднем примерно 4,4 тысячи гривен;

от 5,01 до 10 тысяч гривен получают 15,6 процента пенсионеров, 1,7 миллиона человек, в среднем примерно 6,7 тысячи гривен;