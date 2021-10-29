Кто с 1 декабря будет получать пенсию свыше 20 тысяч гривен

В ноябре повышение пенсий не запланировано, но с 1 декабря размер минимальной пенсии увеличится для лиц старше 65-летнего возраста до 2600 гривен, а надбавка к максимальной пенсии составит 930 гривен, пишет На пенсии.
В результате повышения прожиточного минимума максимальная пенсия поднимется с 19 340 до 20 270 гривен. На такие выплаты могут рассчитывать украинцы, у которых не менее 35 лет страхового стажа, и зарплата была выше среднего.
На сегодня выплаты большинства пенсионеров составляют около 3000 гривен. Более 10 000 гривен получают всего 4,3% пенсионеров.
Напомним подробную статистику пенсионных выплат:
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