Угольные госпредприятия получили сотни миллионов убытков

Крупнейшие государственные угольные предприятия, которые подчинены Министерству энергетики, синхронно отчитались о чистых убытках на общую сумму более 576 млн грн за полугодие 2021 года.
Об этом сказано в финансовых отчетах госпредприятий, которые обнародовал проект Марлин.
Среди них:
«За аналогичный период прошлого года три предприятия вообще отчитались об ущербе на сумму 1 млрд грн. Тогда как только ГП „Львовуголь“ получило за шесть месяцев 2020 года прибыль в сумме 213 млн грн», — сказано в сообщении.
Согласно пояснительным запискам угольных предприятий, которые были направлены в Минэнергетики, с начала 2021 года на предприятии «Торецкуголь» не хватает материалов для осуществления хозяйственной деятельности, что делает невозможным осуществление производственных процессов в полном объеме.
Главной причиной убытков на «Лисичанскуголь» назвали прекращение электроснабжения и отсутствие средств на ремонт и приобретение необходимых материалов.
На трех предприятиях («Львовуголь», «Лисичанскуголь», «Волыньуголь») вместо директоров руководят исполняющие обязанности.
При этом «Львовуголь» и «Волыньуголь» отнесены правительством к предприятиям, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Во втором квартале этого года предприятия Минэнерго получили 295 миллионов убытков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 2991 13
Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – ШмыгальВчера, 11:02 - 665 8
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 1684 5
Почти 50% работодателей планируют увеличить зарплаты в 2022 году — опросВчера, 10:03 - 1124 4
Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)Вчера, 10:15 - 3717 4
Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)Вчера, 10:15 - 3717 4
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 2991 13
Кличко объяснил, как долго в Киеве будет локдаунВчера, 09:40 - 2599
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 1684 5
На проспекте Бандеры возведут многофункциональный комплекс (фото)Вчера, 13:31 - 1491
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1785 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 833
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1015
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4492 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1337 1