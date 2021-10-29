Угольные госпредприятия получили сотни миллионов убытков

Крупнейшие государственные угольные предприятия, которые подчинены Министерству энергетики, синхронно отчитались о чистых убытках на общую сумму более 576 млн грн за полугодие 2021 года.

Об этом сказано в финансовых отчетах госпредприятий, которые обнародовал проект Марлин.

Среди них:

«Торецкуголь» (Донецкая область) — 214,9 млн грн

«Львовуголь» — 204,2 млн грн

«Лисичанскуголь» (Луганская область) — 103,7 млн грн

«Волыньуголь» — 53,8 млн грн.

«За аналогичный период прошлого года три предприятия вообще отчитались об ущербе на сумму 1 млрд грн. Тогда как только ГП „Львовуголь“ получило за шесть месяцев 2020 года прибыль в сумме 213 млн грн», — сказано в сообщении.

Согласно пояснительным запискам угольных предприятий, которые были направлены в Минэнергетики, с начала 2021 года на предприятии «Торецкуголь» не хватает материалов для осуществления хозяйственной деятельности, что делает невозможным осуществление производственных процессов в полном объеме.

Главной причиной убытков на «Лисичанскуголь» назвали прекращение электроснабжения и отсутствие средств на ремонт и приобретение необходимых материалов.

На трех предприятиях («Львовуголь», «Лисичанскуголь», «Волыньуголь») вместо директоров руководят исполняющие обязанности.

При этом «Львовуголь» и «Волыньуголь» отнесены правительством к предприятиям, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Во втором квартале этого года предприятия Минэнерго получили 295 миллионов убытков.