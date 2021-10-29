Mazda готовит семиместный премиальный кроссовер

В интернете появились первые рендеры Mazda CX-80. Большой семиместный кроссовер должен появиться в 2023 году и станет одной из моделей нового семейства Mazda.
Об этом сообщает сайт Motor1.es.
Новая Mazda CX-80 создана специально для европейского рынка и станет более компактной альтернативой модели CX-9. Конкурентами модели станут исходные версии Audi Q7, BMW X5 и Volvo XC90.
Дело в том, что в Mazda планируют продвигать премиум-сегмент. CX-80 будет дорогим и богато оснащенным кроссовером с качественной отделкой салона.
Построят авто на совершенно новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Дебютирует она на Mazda 6 четвертого поколения.
Топовые версии Mazda CX-80 2023 получат новые шестицилиндровые бензиновые и дизельные турбомоторы объемом 3,0 л и мощностью до 400 л. с. Более доступные варианты, скорее всего, оснастят 2,5-литровой 231-сильной турбочетверкой от Mazda CX-9. Также ожидается подзаряжаемый гибрид.
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