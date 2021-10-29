Безос не смог оспорить контракт компании Маска с NASA стоимостью $2,89 млрд

Джефф Безос проиграл новый раунд противостояния с Маском в космосе. Компания Безоса Blue Origin не смогла добиться пересмотра контракта NASA стоимостью $2,89 млрд со SpaceX Маска. SpaceX займется разработкой посадочного модуля для нового полета на Луну.
Суд отклонил иск космической компании основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin к правительству США и космической компании Илона Маска SpaceX из-за контракта стоимостью $2,89 млрд. Об этом сообщил сам Безос в Twitter и опубликовал копию решения суда.
«Не то решение, которого мы хотели, но мы уважаем позицию суда и желаем полнейшего успеха NASA и SpaceX по контракту», — отметил Безос.
Blue Origin пыталась оспорить выбор SpaceX как разработчика посадочного модуля для новой миссии NASA на Луну. Blue Origin тоже претендовала на выполнение этой задачи, как и оборонный подрядчик Dynetics, но в середине апреля NASA отдала контракт компании Маска. Обе проигравшие компании оспорили это решение в Счетной палате США, но она жалобы отклонила. Тогда в августе Blue Origin пошла в суд.
Основанный Безосом Amazon в августе тоже попытался помешать SpaceX. Она запросила у Федеральной комиссии по связи США (FCC) запуск в космос второго поколения своей системы спутников Starlink, которые используются для проекта «космического интернета». У Amazon есть свой аналогичный проект, и он направил FCC свои возражения на заявку конкурента. Илон Маск в ответ сыронизировал, что Безос оставил должность гендиректора Amazon, чтобы «работать полный день, подавая иски против SpaceX».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговики готовят жесткие проверки доходов украинцевПозавчера, 19:03 - 9308 16
Названа сотня самых богатых украинцев: общее состояние стало рекордным за последние семь летВчера, 10:07 - 4439 10
У нас есть целый план по повышению пенсий на 2022 год – ЛазебнаяВчера, 13:04 - 1421 5
Брусчатку на Майдане Независимости заменят за миллиард гривенВчера, 04:27 - 1464 5
В Минсоцполитики объяснили, при каком доходе можно обращаться за субсидиейПозавчера, 08:04 - 34476 5
Названа сотня самых богатых украинцев: общее состояние стало рекордным за последние семь летВчера, 10:07 - 4439 10
Изменение места регистрации перевели в «Дію»Вчера, 15:01 - 2183 3
Энергетический кризис в Украине: Минэнерго объявило план действийВчера, 11:02 - 1538
Брусчатку на Майдане Независимости заменят за миллиард гривенВчера, 04:27 - 1464 5
У нас есть целый план по повышению пенсий на 2022 год – ЛазебнаяВчера, 13:04 - 1421 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1627 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 772
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 971
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4406 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1312 1