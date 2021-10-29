Безос не смог оспорить контракт компании Маска с NASA стоимостью $2,89 млрд

Джефф Безос проиграл новый раунд противостояния с Маском в космосе. Компания Безоса Blue Origin не смогла добиться пересмотра контракта NASA стоимостью $2,89 млрд со SpaceX Маска. SpaceX займется разработкой посадочного модуля для нового полета на Луну.

Суд отклонил иск космической компании основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin к правительству США и космической компании Илона Маска SpaceX из-за контракта стоимостью $2,89 млрд. Об этом сообщил сам Безос в Twitter и опубликовал копию решения суда.

«Не то решение, которого мы хотели, но мы уважаем позицию суда и желаем полнейшего успеха NASA и SpaceX по контракту», — отметил Безос.

Blue Origin пыталась оспорить выбор SpaceX как разработчика посадочного модуля для новой миссии NASA на Луну. Blue Origin тоже претендовала на выполнение этой задачи, как и оборонный подрядчик Dynetics, но в середине апреля NASA отдала контракт компании Маска. Обе проигравшие компании оспорили это решение в Счетной палате США, но она жалобы отклонила. Тогда в августе Blue Origin пошла в суд.

Основанный Безосом Amazon в августе тоже попытался помешать SpaceX. Она запросила у Федеральной комиссии по связи США (FCC) запуск в космос второго поколения своей системы спутников Starlink, которые используются для проекта «космического интернета». У Amazon есть свой аналогичный проект, и он направил FCC свои возражения на заявку конкурента. Илон Маск в ответ сыронизировал, что Безос оставил должность гендиректора Amazon, чтобы «работать полный день, подавая иски против SpaceX».