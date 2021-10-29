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Сальвадор построит 20 школ за счет прибыли от операций с Bitcoin

Сальвадор построит 20 школ за счет прибыли от операций с Bitcoin

Сальвадор направит часть прибыли от операций с Bitcoin на финансирование строительства 20 современных школ.

Об этом заявил президент страны Наиб Букеле во время мероприятия по закладке первого камня ветеринарной клиники стоимостью $4 млн. Ее строительство также финансируется за счет криптовалютного запаса страны.

«Я хочу объявить, что с несколькими миллионами полученной прибыли от Bitcoin мы собираемся построить первые 20 школ, полностью оборудованных и современных», — сказал Букеле.

Он напомнил, что оппозиция выступала против принятия закона о признании первой криптовалюты законным средством платежа в стране.

«Слава Богу, мы их проигнорировали, и прибыль, существования которой они не хотели, принесет пользу», — заявил президент в ходе мероприятия.

Напомним, в августе 2021 года власти Сальвадора создали фонд в размере $150 млн для покупки первой криптовалюты, чтобы обеспечить обмен на доллары после его легализации в стране.

В конце октября 2021 года Государственный фонд купил дополнительные 420 BTC на локальном проседании курса и довел баланс до 1120 BTC. Инвестиции правительства Сальвадора в Bitcoin составляют $69,1 млн по текущему курсу.

В начале октября Сальвадор начал майнинг Bitcoin на геотермальной вулканической энергии.

По материалам The page
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