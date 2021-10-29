0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 333 0

Энергетический кризис в Украине: Минэнерго объявило план действий

Энергетический кризис в Украине: Минэнерго объявило план действий

Для балансировки энергосистемы во время отопительного сезона будут привлекать энергоблоки тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, которые используют в качестве топлива природный газ.

Об этом сообщили в Минэнерго по результатам совещания с НЭК Укрэнерго, НАК Нафтогаз Украины и НКРЭКУ.

«Необходимая мощность будет активироваться только для балансировки энергосистемы и как отдельная вспомогательная услуга. Такой подход, с одной стороны, позволит финансово сбалансировать предприятия, которые будут работать на природном газе, и избежать задолженности перед НАК Нафтогаз Украины, а с другой — будет иметь минимальное влияние на ценообразование на рынке. По результатам совещания НЭК Укрэнерго поручено предоставить Минэнерго и НКРЭКУ ожидаемый состав генерирующего оборудования, которое будет работать с использованием природного газа, а также помесячные прогнозные объемы потребления газа в период с ноября 2021 года по март 2022 года», — говорится в сообщении.

Также Укрэнерго разработает, а энергорегулятор утвердит «Временный порядок приобретения вспомогательной услуги для обеспечения безопасности поставок с привлечением энергогенерирующего оборудования, использующего природный газ». Для своевременной оплаты вспомогательной услуги регулятор должен предусмотреть в тарифе на диспетчеризацию НЭК Укрэнерго на 2021−2022 годы необходимый объем средств.

«НАК Нафтогаз Украины готов обеспечить необходимый объем природного газа по специальным условиям для нужд энергогенерирующих предприятий. Для этого компания подготовит долгосрочные контракты с энергогенерирующими предприятиями, в которых должно быть предусмотрено четкое выполнение графика платежей за потребленный природный газ для обеспечения ликвидности НАК Нафтогаз», — пояснили в Минэнерго.

Напомним, что в Украине ухудшается ситуация с накоплением угля. По данным Укрэнерго, запасы являются чрезвычайно низкими. По состоянию на утро 1 ноября общие запасы угля на складах ТЭС составляли 542,8 тыс. тонн, что на 6,9% меньше, чем неделей ранее.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров прогнозирует сложный отопительный сезон в Украине. Это вызвано мировым энергетическим кризисом;
  • тарифы на тепло и горячую воду для населения во всех регионах Украины в текущем отопительном сезоне повышаться не будуть. Таково условие соответствующего меморандума, подписанного 30 сентября
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.