Энергетический кризис в Украине: Минэнерго объявило план действий

Для балансировки энергосистемы во время отопительного сезона будут привлекать энергоблоки тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, которые используют в качестве топлива природный газ.
Об этом сообщили в Минэнерго по результатам совещания с НЭК Укрэнерго, НАК Нафтогаз Украины и НКРЭКУ.
«Необходимая мощность будет активироваться только для балансировки энергосистемы и как отдельная вспомогательная услуга. Такой подход, с одной стороны, позволит финансово сбалансировать предприятия, которые будут работать на природном газе, и избежать задолженности перед НАК Нафтогаз Украины, а с другой — будет иметь минимальное влияние на ценообразование на рынке. По результатам совещания НЭК Укрэнерго поручено предоставить Минэнерго и НКРЭКУ ожидаемый состав генерирующего оборудования, которое будет работать с использованием природного газа, а также помесячные прогнозные объемы потребления газа в период с ноября 2021 года по март 2022 года», — говорится в сообщении.
Также Укрэнерго разработает, а энергорегулятор утвердит «Временный порядок приобретения вспомогательной услуги для обеспечения безопасности поставок с привлечением энергогенерирующего оборудования, использующего природный газ». Для своевременной оплаты вспомогательной услуги регулятор должен предусмотреть в тарифе на диспетчеризацию НЭК Укрэнерго на 2021−2022 годы необходимый объем средств.
«НАК Нафтогаз Украины готов обеспечить необходимый объем природного газа по специальным условиям для нужд энергогенерирующих предприятий. Для этого компания подготовит долгосрочные контракты с энергогенерирующими предприятиями, в которых должно быть предусмотрено четкое выполнение графика платежей за потребленный природный газ для обеспечения ликвидности НАК Нафтогаз», — пояснили в Минэнерго.
Напомним, что в Украине ухудшается ситуация с накоплением угля. По данным Укрэнерго, запасы являются чрезвычайно низкими. По состоянию на утро 1 ноября общие запасы угля на складах ТЭС составляли 542,8 тыс. тонн, что на 6,9% меньше, чем неделей ранее.
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