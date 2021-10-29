Энергетический кризис в Украине: Минэнерго объявило план действий

Для балансировки энергосистемы во время отопительного сезона будут привлекать энергоблоки тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, которые используют в качестве топлива природный газ.

Об этом сообщили в Минэнерго по результатам совещания с НЭК Укрэнерго, НАК Нафтогаз Украины и НКРЭКУ.

«Необходимая мощность будет активироваться только для балансировки энергосистемы и как отдельная вспомогательная услуга. Такой подход, с одной стороны, позволит финансово сбалансировать предприятия, которые будут работать на природном газе, и избежать задолженности перед НАК Нафтогаз Украины, а с другой — будет иметь минимальное влияние на ценообразование на рынке. По результатам совещания НЭК Укрэнерго поручено предоставить Минэнерго и НКРЭКУ ожидаемый состав генерирующего оборудования, которое будет работать с использованием природного газа, а также помесячные прогнозные объемы потребления газа в период с ноября 2021 года по март 2022 года», — говорится в сообщении.

Также Укрэнерго разработает, а энергорегулятор утвердит «Временный порядок приобретения вспомогательной услуги для обеспечения безопасности поставок с привлечением энергогенерирующего оборудования, использующего природный газ». Для своевременной оплаты вспомогательной услуги регулятор должен предусмотреть в тарифе на диспетчеризацию НЭК Укрэнерго на 2021−2022 годы необходимый объем средств.

«НАК Нафтогаз Украины готов обеспечить необходимый объем природного газа по специальным условиям для нужд энергогенерирующих предприятий. Для этого компания подготовит долгосрочные контракты с энергогенерирующими предприятиями, в которых должно быть предусмотрено четкое выполнение графика платежей за потребленный природный газ для обеспечения ликвидности НАК Нафтогаз», — пояснили в Минэнерго.

Напомним, что в Украине ухудшается ситуация с накоплением угля. По данным Укрэнерго, запасы являются чрезвычайно низкими. По состоянию на утро 1 ноября общие запасы угля на складах ТЭС составляли 542,8 тыс. тонн, что на 6,9% меньше, чем неделей ранее.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров прогнозирует сложный отопительный сезон в Украине. Это вызвано мировым энергетическим кризисом;