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Google инвестировал 1 млрд долларов в биржевого оператора CME Group и подписал соглашение об облаке

Google инвестировал 1 млрд долларов в биржевого оператора CME Group и подписал соглашение об облаке

Google инвестировал 1 млрд долл. в акционерный капитал биржевого оператора CME Group и заключил отдельное соглашение по ускорению перехода биржи на облако.

Об этом пишет Reuters.

В соответствии с условиями 10-летнего партнерства между Google и CME, Чикагский биржевой оператор начнет переносить свою технологическую инфраструктуру в Google Cloud в следующем году.

«Соглашение с CME знаменует собой большую победу для облачного бизнеса Google, который конкурирует с Amazon.com Inc и Microsoft Corp за крупные, прибыльные контракты с компаниями, которые входят в список Fortune 500. Оно также дает возможность Google закрепиться в секторе финансовых услуг, где начинают вкладывать большие деньги в облачные услуги», — пишет агентство.

Отмечается, что Google инвестировал средства в неголосующие конвертируемые привилегированные акции компании.

Издание напоминает, что CME Group стоял за первым фьючерсным контрактом на биткойн, запущенным в декабре 2017 года.

По материалам Економічна Правда
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