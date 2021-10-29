Шведский производитель беспилотных грузовиков Einride вышел на рынок США

Шведский стартап в области производства беспилотных электрических грузовиков Einride вышел на американский рынок, сообщает издание Reuters.
Первыми клиентами компании стали Coca-Cola, производители бытовой техники Electrolux и GE Appliances, шведская компания в сфере производства альтернативных продуктов питания Oatly и японский производитель шин Bridgestone.
По информации источника, Einride уже использует флот из 20 беспилотных грузовиков в городе Луисвилл, штат Кентукки, где расположена штаб-квартира производителя бытовой техники GE Appliances. Отмечается, что пока автомобили будут использоваться на частной территории компаний, однако Einride проводит переговоры с регулирующими органами США для получения лицензии на использование автомобилей на дорогах общего пользования.
«Рынок США обладает огромным потенциалом для электрификации и автоматизации, и поэтому он является для нас следующим шагом в нашем расширении вместе с нашими клиентами», — прокомментировал исполнительный директор Einride Роберт Фальк (Robert Falck).
К настоящему моменту шведский стартап привлёк $150 млн долларов инвестиций, включая $110 млн, которые он получил в рамках размещения ценных бумаг на бирже в мае текущего года. Сервисы по предоставлению транспортных услуг с помощью беспилотных автомобилей привлекли внимание инвесторов потому, что их развёртывание внутри инфраструктуры предприятий обходится проще и дешевле, чем самостоятельное оснащение собственного парка автомобилей подобными решениями.
В Einride добавили, что также наняли своего первого профессионального удалённого водителя, который будет заниматься контролем передвижения беспилотных грузовиков и в случае необходимости сможет брать управлением транспортом на себя. Он будет работать в США.
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