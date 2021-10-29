Как выяснить, когда оплатят е-больничный (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал что делать, если не пришло SMS о создании е-больничного и когда он станет готовым к оплате.

С начала внедрения е-больничных было создано уже почти 3 миллиона медицинских заключений. Только за октябрь работодатели передали в Фонд социального страхования Украины на оплату 253 тысячи электронных больничных, а начиная с июня, Фонд принял на финансирование уже 360 тысяч электронных листков нетрудоспособности на сумму 641,4 миллиона гривен.

Если не пришло SMS о создании е-больничного. Создание е-больничных происходит автоматически для тех пациентов, которые были идентифицированы как застрахованные лица.

Обычно об этом приходит оповещение на указанный контактный номер телефона, однако SMS может не прийти – это еще не свидетельствует о том, что больничный не создан, поэтому волноваться не нужно. Например, в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда может быть не указан номер телефона. Авторизуйтесь на сайте portal.pfu.gov.ua с помощью ЭЦП или BankId и проверьте, создан ли е-больничный. Там же вы сможете обновить контакты и разрешить присылать вам сообщения.

Если е-больничный не создан. Чаще всего ошибки при создании е-больничных связаны с идентификационными данными. Информация о пациенте загружается из реестра пациентов в медицинское заключение автоматически и совпадает с данными, указанными в декларации с семейным врачом. Если идентификационные данные пациента, указанные в декларации, не совпадают с данными в реестре застрахованных лиц – е-больничный не будет создан. Часто такие ошибки связаны с устаревшей информацией, которая не была вовремя обновлена. Поэтому тщательно проверьте все данные и внесите коррективы – е-больничный будет создан после устранения неточностей.

Лучше всего заблаговременно проверять правильность внесения информации и оперативно сообщать врачу и работодателю обо всех изменениях. Также е-больничный может не быть сформирован из-за отсутствия информации о трудовых отношениях или ее недостоверности – в таком случае работодатель должен предоставить соответствующий налоговый отчет, его уточнение или уведомление о приеме работника на работу.

Когда е-больничный будет готов к оплате. Начинать назначение работнику материального обеспечения и оформление заявления-расчета можно с даты выдачи е-больничного. Датой выдачи для электронных листков нетрудоспособности считается восьмой день после даты закрытия, которая указана в документе. А для е-больничных по беременности и родам – восьмой день после даты открытия. Однако е-больничные могут становиться «готовыми к уплате» раньше – в таких случаях нужно ориентироваться на даты. Эти технические неточности постепенно урегулируют.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr