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Как доказать, что вы не брали онлайн-кредит

Как доказать, что вы не брали онлайн-кредит

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у юристов Ахтырского местного центра по предоставлению БВПП, что делать, если вам звонят коллекторы и требуют вернуть онлайн-кредит, который якобы взял ваш родственник.

Для проверки информации об оформлении онлайн-кредита Вам необходимо иметь полномочия совершать от имени родственника определенные действия (например, нотариально оформленная доверенность на представление интересов, решение суда о признании лица недееспособным и т.п).

Также, необходимо узнать, в какой именно микрофинансовой организации взят кредит и какую сумму.

Алгоритм действий

Шаг 1. Обратиться в МФО от имени родственника, чтобы получить всю информацию о заключенном договоре (номер и дату его заключения, сумму займа и прочее) и потребовать заверенную копию договора.

Проверить информацию о кредитной задолженности можно и на сайте Украинского бюро кредитных историй (один раз в год такая информация предоставляется бесплатно, а за повторный запрос необходимо уплатить 50 грн). Как правило, уплачивать задолженность по кредитному договору должен именно должник, за исключением случаев, предусмотренных актами гражданского законодательства или условиями самого договора.

Шаг 2. В случае, если родственник никаких кредитных договоров не заключал − сообщить от его имени МФО о данном факте (желательно приложить доказательства и/или информацию, которая это подтверждает) и требовать отмены неправомерно начисленной задолженности.

Шаг 3. Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления, в частности мошенничества, которое заключается в оформлении кредита. Такие действия желательно сделать с целью фиксации факта совершения в отношении родственника правонарушения и внесения сведений о нем в Единый реестр досудебных расследований.

По желанию сообщить о заключении на имя родственника онлайн-кредита посторонним лицом Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, в полномочия которого входит участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики по предупреждению и противодействию криминальным правонарушением, механизм подготовки, совершения или сокрытия которых предусматривает использование электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи.

Разбор важных пунктов кредитного договора 🎥

Шаг 4. Обратиться с жалобой относительно заключения посторонним лицом договора онлайн-кредита на имя родственника с использованием поддельных документов в Национальный банк Украины с целью проведения проверки и взятия объяснений от МФО.

Шаг 5. Если все вышеперечисленное не дало результатов, необходимо от имени родственника подготовить и подать в суд исковое заявление о признании недействительным кредитного договора.

После того, как будут сделаны все вышеперечисленные шаги и доказан факт мошенничества или признан кредитный договор недействительным, рекомендуется обратиться в Бюро кредитных историй с требованием изъять запись о незаконном кредите из Вашей кредитной истории.

По материалам Finance.UA
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