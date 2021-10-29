Межбанк: чего ждать от валюты после решений ФРС США

Четверг на валютном рынке пройдет динамично.

Во-первых, закончилась интрига в части решений ФРС США по дальнейшей политике в части «количественного смягчения». Прямая цитата: «В свете значительного дальнейшего прогресса, которого экономика достигла в достижении целей Комитета с декабря прошлого года, Комитет решил начать снижение ежемесячных темпов покупки чистых активов на $ 10 миллиардов для казначейских ценных бумаг и на $ 5 миллиардов для ценных бумаг, обеспеченных ипотекой агентств», — говорится в заявлении FOMC. Это решение было достаточно ожидаемым и поэтому валютные ралли по паре евро/доллар были не настолько значительными. Такое решение американского регулятора приведет к тому, что сегодня определенная коррекция пройдет и на украинском межбанке в части пары евро/гривна.

Поскольку параметры коррекции по «вливанию» доллара в американскую экономику уже понятны — соответственно и будут изменения по евро.

По нашим расчетам, они не будут столь критичными и курс евро на украинском межбанке и наличном рынке будет в ближайшее время в пределах коридора от 30,05 до 31 гривны максимум.

Во-вторых, компаниям надо закрывать свои текущие хозяйственные операции, рассчитываться с персоналом за октябрь и оплачивать аренду на ноябрь. Кроме этого, начался период покупки валюты «дочками» иностранных компаний. Это с одной стороны — добавит спроса на межбанке и активизирует спекулянтов, с другой стороны — приведет к определенной нехватке гривны на рынке, что сработает в плюс нацвалюте.

Противостояние курсовых интересов крупных игроков, их действия на торгах и ценники интервенций Нацбанка (если они понадобятся) — станут главными факторами для курсообразования сегодня на валютном рынке

По нашим расчетам объем операций на торгах в четверг составит до $ 160−195 млн при заключении до 630 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua 4 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,15−26,40 грн, евро — коридор 30,20−30,50 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,22 / 26,24

евро — 30,30 / 30,32

Курсы валют на Межбанке

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