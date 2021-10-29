0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

В ФРГ заговорили о повышении цен на топливо ради климатических целей

В ФРГ заговорили о повышении цен на топливо ради климатических целей

В Германии хотят поднять цены на топливо и отменить налоговые льготы за использование личного транспорта для поездок на работу и с работы. С таким предложением выступил глава Федерального ведомства по охране окружающей среды ФРГ Дирк Месснер.

Об этом сообщает DPA.

По его мнению, это поможет достичь климатических целей в транспортном секторе.

«Транспортный сектор движется в неверном направлении, когда дело доходит до защиты климата, — сказал Месснер. — Без огромных усилий там тоже не будет ничего общего с защитой климата».

В транспортном секторе, по его мнению, нужны гораздо более эффективные меры.

«С точки зрения защиты климата и охраны окружающей среды имеет смысл продолжать повышать цену на углерод», — утверждал Месснер. При этом он уточнил, что это вполне возможно сделать социально приемлемым способом, в частности, «если государство будет использовать дополнительный доход от ценообразования на CO2, чтобы значительно снизить отчисления за возобновляемую энергию и одновременно продвигать экологически безопасные приводные технологии».

Транспортный сектор является единственной сферой Германии, которая не сократила выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. «Что еще хуже: мы также явно не достигнем целей, которые мы поставили перед собой в законе о защите климата до 2030 года в транспортном секторе, если мы не внесем масштабных изменений», — резюмировал Месснер.

В этом контексте предлагается, например, постепенно отменить льготу на дизельное топливо с 2023 года — до сих пор дизельное топливо облагалось налогом меньше, чем бензин.

Кроме того, с 2022 года следует постепенно отказываться от налогового субсидирования служебных автомобилей. С 2027 года следует отменить налоговую льготу за использование собственного автомобиля для поездок на работу и с работы. Власти также высказались в пользу значительного расширения местного общественного транспорта, велосипедного и пешеходного движения и железнодорожного транспорта за счет дополнительного финансирования.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.