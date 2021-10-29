В ФРГ заговорили о повышении цен на топливо ради климатических целей

В Германии хотят поднять цены на топливо и отменить налоговые льготы за использование личного транспорта для поездок на работу и с работы. С таким предложением выступил глава Федерального ведомства по охране окружающей среды ФРГ Дирк Месснер.
Об этом сообщает DPA.
По его мнению, это поможет достичь климатических целей в транспортном секторе.
«Транспортный сектор движется в неверном направлении, когда дело доходит до защиты климата, — сказал Месснер. — Без огромных усилий там тоже не будет ничего общего с защитой климата».
В транспортном секторе, по его мнению, нужны гораздо более эффективные меры.
«С точки зрения защиты климата и охраны окружающей среды имеет смысл продолжать повышать цену на углерод», — утверждал Месснер. При этом он уточнил, что это вполне возможно сделать социально приемлемым способом, в частности, «если государство будет использовать дополнительный доход от ценообразования на CO2, чтобы значительно снизить отчисления за возобновляемую энергию и одновременно продвигать экологически безопасные приводные технологии».
Транспортный сектор является единственной сферой Германии, которая не сократила выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. «Что еще хуже: мы также явно не достигнем целей, которые мы поставили перед собой в законе о защите климата до 2030 года в транспортном секторе, если мы не внесем масштабных изменений», — резюмировал Месснер.
В этом контексте предлагается, например, постепенно отменить льготу на дизельное топливо с 2023 года — до сих пор дизельное топливо облагалось налогом меньше, чем бензин.
Кроме того, с 2022 года следует постепенно отказываться от налогового субсидирования служебных автомобилей. С 2027 года следует отменить налоговую льготу за использование собственного автомобиля для поездок на работу и с работы. Власти также высказались в пользу значительного расширения местного общественного транспорта, велосипедного и пешеходного движения и железнодорожного транспорта за счет дополнительного финансирования.
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