Без дорог и автомобилей: Саудовская Аравия начала строительство города будущего

Саудовская Аравия начинает строительство футуристического города The Line. В нем не будет ни дорог, ни автомобилей.

Об этом сообщает Arabian Business.

Линейный город будет расположен на северо-западном побережье Красного моря. Ожидается, что его можно будет посетить уже в первом квартале 2024 года.

Что известно о The Line:

протяженность нового города будет составлять 170 километров, а площадь — 26 500 квадратных километров;

весь транспорт в нем будет только подземным и скоростным — из одного конца мегаполиса в другой можно будет добраться за 20 минут;

энергию будут получать исключительно из возобновляемых источников.

Город будущего The Line — часть масштабного инфраструктурного проекта Neom, объявленного в 2017 году. На этом этапе инвестиции в него достигают 500 миллиардов долларов. Проект разрабатывают и внедряют в рамках программы наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

Футуристический технологический центр включает основные элементы его так называемого «Видения 2030», которое предполагает снижение зависимости Саудовской Аравии от добычи нефти, диверсификацию экономики, ослабление социальных ограничений и увеличение инвестиций.

«Мы работаем только с мечтателями, которые стремятся создавать что-то новое и необычное. Это место не для обычных людей и компаний. Neom будет построен с нуля, на новом месте, это уникальная возможность построить город, который будет выделяться из всего, что строилось на протяжении сотен лет», — заявил принц.

Исполнительный директор проекта Надми аль-Наср отметил, что на территории ведутся активные земляные работы. Город собираются строить из двух точек, направляясь к центру.

Он добавил, что сначала Neom столкнулся с некоторыми проблемами, ибо сотрудники проектировали город с использованием технологий, которых еще не существует. Более того, эксперты и критики считают, что проект имеет весьма сомнительные шансы на реализацию. Впрочем, пока делать выводы рано.